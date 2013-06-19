中国汇市：人民币早盘微跌，季节和政策性购汇为短期扰动因素

* 人民币早盘小幅回落
* 月末料面临季节性购汇需求
* 银行执行20号文仍有集中购汇可能，但影响或有限
路透北京6月19日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价小幅回落，市场供求相对均衡，波动区间较窄。交易员称，临近6月底、半年末面临一些季节性购汇需求，而部分银行为执行20号文有可能在月底前集中购买综合头寸，将构成即期汇率的扰动因素，预计汇率大体仍保持双向波动格局。
上海一股份行交易员表示，虽然银行多数已在通过购买综合头寸、或者客户结汇后不再平盘的方式执行20号文，但由于人民币资金近期比较紧张，过早购买头寸也会占用人民币资金成本，所以部分银行还是希望到月底时再行购汇。不过集中购汇的规模可能有限，且时间较短。
“而且一个多月以来我们通过像贷款到期不再续做、拉存款等等方式，贷存比也压下来不少了，其实购汇规模也不是很大。到了下个月情况会更好，到期贷款更多了，那我们很快能把贷存比做到75%，合规以后还是跟以前一样（可以保留美元空头）。”该交易员表示。
北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.1296元，上日收报6.1285元。今日人民币兑美元中间价 为6.1677元，上日中间价为6.1651元。
尽管规模小幅下修，中国今年一季度国际收支仍稳居“双顺差”格局，显示海外资金在国内经济复苏、国外宽松货币环境的“里应外合”之下，于一季度持续流入境内，成为当时人民币升值的主要推手。预计经常和资本项目顺差可能将贯穿2013全年。
东京汇市全球所有主要货币周三在亚洲市场均原地踏步，因投资者焦急地等待观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会澄清政策前景，同时不会引起市场动荡。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2765/95，上日尾盘为6.2730。
北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1314/51元，上一交易日尾盘报6.1330元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然; 审校 杨淑祯)