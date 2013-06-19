中国资管：5月3,305款个人银行理财产品发行，兴业银行发行量排第一

* 兴业银行5月发行产品数量居首

* 1-3个月期产品占比续升，保证收益型产品市场占比跌入10%以内

* 8号文影响发酵：债券类产品占比上升

* 4款结构性理财产品未实行最高收益

路透北京6月19日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财月报显示，2013年5月，共有96家银行发行了3,305款个人理财产品，发行银行较4月减少2家，发行数量环比增加18.80%。

报告并显示发行集中度提高。发行数量排名前20位的银行共发行了2,385款产品，市场占比72.16%，环比上升2.82个百分点，发行集中度出现上涨。

其中，兴业银行 发行了311款，发行数量排名第一；建设银行 、中国银行 、平安银行 、工商银行 分别发行了249款、166款、158款、149款，分列第二至第五。发行数量超过百款的银行还有广发银行、光大银行 、招商银行 、浦发银行 和华夏银行 。这10家银行的产品发行数量共计1,665款，市场占比达到50%。

总体来看，上月股份制商业银行的发行数量和市场占比均呈现出较大幅度的增长，而城市商业银行发行数量增长缓慢,导致市场占比下滑明显。

5月银行理财产品预期收益分析来看，股份制商业银行平均预期收益上升，其它类型银行下降。

各类型银行发行理财产品的预期收益情况表：

银行类型 平均预期收益率 环比变化

股份制商业银行 4.32% 升0.03个百分点

国有银行 3.83% 降0.01个百分点

城市商业银行 4.49% 降0.05个百分点

农村商业银行 4.24% 降0.03个百分点

外资银行 4.99% 降0.17个百分点

按期限来看，银行理财产品继续呈现出短期化趋势，1个月至3个月（含）期限类型产品的市场主流继续加深，发行数量和市场占比进一步提升。具体情况如下表：

期限 发行量 环比变化 市场占比 环比变化

1个月及以下期限 162 +43 4.90% 升0.62个百分点

1个月至3个月（含） 1927 +417 58.31% 升4.03个百分点

3个月至6个月（含） 748 +68 22.63% 降1.81个百分点

6个月至1年期（含） 415 -3 12.56% 降2.47个百分点

1年以上期限 50 -5 1.51% 降0.46个百分点

此外，上月发行了3款无固定期限产品。

不同期限类型的预期收益率情况如下：

期限 平均预期收益率 环比变化

1个月以下期限 3.43% 降0.09个百分点

1个月至3个月（含） 4.21% 升0.01个百分点

3个月至6个月（含） 4.40% 降0.01个百分点

6个月至1年（含） 4.61% 降0.05个百分点

1年以上期限 5.59% 升0.04个百分点

非保本浮动收益型产品共发行了2,351款，环比增加421款，市场占比上升1.76个百分点至71.13%，依然是最主要的产品收益类型；保本浮动收益型产品共发行了648款，环比增加122款，市场占比上升0.70个百分点至19.61%；保证收益型产品共发行了306款，环比减少20款，市场占比下降2.46个百分点至9.26%。

可见，非保本浮动收益型产品重新占到七成以上，浮动收益型产品的发行数量出现大幅上涨，保证收益型产品市场占比跌入10%以内。

**8号文影响发酵：债券类产品占比上升**

8号文对银行理财资金的非标准化债权投资继续发挥作用，上月信贷类、票据资产类等融资类理财产品的发行数量出现萎缩，同时包含非标准化债权资产的组合投资类产品的市场占比也出现下降，反而债券与货币市场类产品的发行数量和市场占比出现较大幅度提升。

中国银监会3月底发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。 该文件在业界反响很大，认为将限制银行理财业务发展，但从4月的发行数据上，并未特别明显看到变化。

而4月月报已经显示，“8号文”对于非标准化债权资产的投资比例所设定的“红线”致使部分超标或者即将超标的银行变得更加谨慎，信贷类、票据资产类等融资类理财产品的发行数量出现萎缩。

类型 发行量 环比变化 市场份额变化 市场份额

人民币债券类产品 1590 +418 +5.98个百分点 48.11%

外币债券类产品 43 -11 -0.64个百分点 1.30%

结构性产品 157 +14 -0.39个百分点 4.75%

信贷类产品 2 -2款 -0.08个百分点 0.06%

票据资产类产品 0

其他类产品* 1513 +105 -4.83个百分点 45.78%

* 包含组合类和未公布投向的产品。

**4款结构性理财产品未实现预期最高收益**

研究所监测数据显示，上月到期银行理财产品共计3,312款，其中公布了到期收益率的产品有2,255款。在公布了到期收益率的产品中，有4款未实现预期最高收益率。

农业银行 的“‘金钥匙如意’2013年第4期黄金美元价格挂钩人民币理财产品”的投资起始日为2013年3月1日，投资期限为91天。产品挂钩标的为黄金美元价格。在投资期内，若黄金美元价格曾经较期初上涨70美元/盎司及以上，则产品到期收益率为4.40%，否则产品到期收益率为2.85%。

实际情况是，黄金价格在产品投资期间呈震荡下跌走势，未曾触及70美元/盎司的涨幅价格，因此该款产品到期收益率为2.85%。

农业银行的“‘金钥匙如意’2013年第3期日元汇率挂钩人民币理财产品”的投资起始日为2013年2月27日，投资期限为93天。产品挂钩标的为美元/日元汇率。在投资期内，若美元/日元汇率始终位于（期初价格-5.8，期初价格+5.8）的区间内，则产品到期收益率为4.55%，否则产品到期收益率为2.85%。

实际情况是，产品投资期内日元出现贬值行情，导致美元/日元汇率突破区间上限，因此产品到期收益率为2.85%。

广发银行的“‘薪加薪16号’人民币理财计划（2013年第九期）”的投资起始日为2013年1月31日，投资期限为91天。该款结构性产品的预期最高收益率和预期最低收益率均分别为4.50%和2.80%，而到期收益率为3.80%。

平安银行的“‘聚财宝’结构类（挂钩黄金）2013年11期人民币理财产品”的投资起始日为2013年4月23日，投资期限为30天。产品挂钩标的为黄金现货价格。若黄金期末价格大于或等于期初价格，则产品到期收益率为5.00%，否则产品到期收益率为0.50%。