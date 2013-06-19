主要国家经济指标预测--6月20日****

台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
路透6月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.3% +0.1% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差17.28 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 47.0 46.4 Markit服务业PMI 44.8 44.3 Markit综合PMI -- 44.6 0728 德国Markit制造业PMI 6月初值 49.8 49.4 Markit服务业PMI 50.0 49.7 Markit综合PMI -- 49.9 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标 第二季 0.13% 0.25% 0758 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 48.6 48.3 Markit服务业PMI 47.5 47.2 Markit综合PMI 48.1 47.7 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 4月 -- +1.60% (较上年同期)(未经季节调整) -- -10.00% 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 4月 -- -0.90% (较上年同期)(未经季节调整) -- -7.60% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 +0.8% -1.3% (较上年同期) +0.2% +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 负15 负20 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月15日当 34.0 33.4 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.525 续请失业金人数(万人) 6月8日当周 296.0 297.3 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 52.5 52.3 1400 欧元区消费者信心指数 6月 负21.50 负21.90 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 500 497 1400 美国领先指标 5月 +0.2% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 负2.0 负5.2 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.08 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变- 6月 0-9-0 0-9-0 降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 2.2 -- 1100 美国抵押贷款指数 6月14日当周 210.4 -- 美国再融资指数 3,208.5 -- 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 4月 +0.2% +0.3% 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.4% +2.5% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 6月 正15 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王翔琼; 审校 戴素萍)
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
* 外资汇入与出口商抛汇，台币走势强于亚币 * 月底前台币料偏强，但4月变数多 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北3月28日 - 台币兑美元周二小幅收升，续创逾30个月新高。汇银人士称，纵然国际美元 略见走升，但因外资汇入与出口商抛汇，使得台币走势强于多数亚洲货币。 他们指出，今日外资持续汇入，并在台股现货扩大买超，让盘中一度回落近80点的加权股价指数 硬是以平盘作收。外资的美元卖盘也令季底有作帐压力的出口商含泪抛汇，更强化了台币的升值走势。 〞他们(外资)就硬要进来，不知道还要持续多久。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，由于周四有摩台指结算，以外资做多台股心态浓厚来看，在高档结算不会有问题。 搭配出口商季底作帐，预料台币在月底前料维持偏强走势。 但一银行交易主管也提醒，进入4月份，台股一方面将面临出口型企业公布第一季季报，隐含的汇损问题 ，此外，4月中通常也是美国财政部公布汇率报告的日子，届时台湾股市、汇市会如何连动，值得观察。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。