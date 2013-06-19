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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--6月20日****

路透6月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 6月20日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段        预估值        前值
 0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 5月           -0.1%       -0.2%
                              (较上年同期)                              +0.3%       +0.1%
 0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            5月              --   顺差17.28
 0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           6月初值          47.0        46.4
             Markit服务业PMI                                             44.8        44.3
             Markit综合PMI                                                 --        44.6
 0728     德国Markit制造业PMI                          6月初值           49.8        49.4
             Markit服务业PMI                                             50.0        49.7
             Markit综合PMI                                                 --        49.9
 0730     瑞士三个月LIBOR利率目标                       第二季          0.13%       0.25%
 0758     欧元区Markit制造业PMI                         6月初值          48.6        48.3
               Markit服务业PMI                                           47.5        47.2
               Markit综合PMI                                             48.1        47.7
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              4月              --      +1.60%
                     (较上年同期)(未经季节调整)                            --     -10.00%
 0800     意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              4月              --      -0.90%
                     (较上年同期)(未经季节调整)                            --      -7.60%
 0830     英国零售销售(较前月)                            5月           +0.8%       -1.3%
                    (较上年同期)                                        +0.2%       +0.5%
 1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 6月            负15        负20
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                 6月15日当         34.0        33.4
                                                         周                    
             初请失业金人数四周均值(万人)                                  --      34.525
             续请失业金人数(万人)                     6月8日当周        296.0       297.3
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           6月初值          52.5        52.3
 1400     欧元区消费者信心指数                            6月         负21.50     负21.90
 1400     美国成屋销售年率(万户)                          5月             500         497
 1400     美国领先指标                                    5月           +0.2%       +0.6%
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数                  6月           负2.0       负5.2
 2200     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比        5月              --        1.08
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
    
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          现值      预估值
 0830     英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-       6月           0-9-0       0-9-0
          降息)                                                                
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                           6月             2.2          --
 1100     美国抵押贷款指数                            6月14日当周       210.4          --
          美国再融资指数                                              3,208.5          --
 1230     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                    4月           +0.2%       +0.3%
 2245     新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)               第一季          +0.3%       +0.6%
                              (较上年同期)                              +2.4%       +2.5%
 2330     路透短观调查日本制造业景气判断指数              6月            正15          --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (编译 王翔琼; 审校 戴素萍)

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