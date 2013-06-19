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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 13:26 BJT

《汇市简讯》美元指数维持在多项重要技术支撑位下方

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* 美元指数在61.8%回档位、1月高点及200日均线下方整理，盘势偏空

* 若有上涨，涨势亦料短暂，且可能很快遭遇卖压

* 未来几天料进一步下滑，2012年9月低点78.6成为焦点

* 空方稳稳掌握盘势，若美元指数未能守在2012年高点上方，将是警讯

* 技术图表(link.reuters.com/jyf98t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)

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