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债券 | 2013年 6月 19日 星期三 14:24 BJT

欧元债市：德债期货持稳，投资者等待美联储会议结果

德债期货 日内上涨7个跳动点至143.28。德国今日还将发售50亿欧元的10年期公债。

“我认为不会有大量资金部署，”一名交易员说。他并补充称，预计成交量将偏低，因为投资者在等待美联储会议结果。

“贝南克可能会说(缩减购债计划)要视数据而定，因此我们可能无法获得很多新线索，我认为这才是危险所在，”上述交易员说。

美联储公开市场委员会(FOMC)将于1800GMT公布政策决定，贝南克将于1830GMT举行记者会。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/侯向明; 审校 蔡美珍)

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