中国资管：5月343款集合信托产品发行，量续升而价续降

路透北京6月19日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财月报显示，5月共有56家信托公司发行了343款集合信托产品，发行数量环比上升7.52%，发行状况进一步回暖。

报告数据显示，5月集合信托产品收益率继续走低。

“虽然近期整个货币市场资金紧张，但是由于经济复苏有阴影，企业盈利能力低下，我们不认为集合信托收益率会有明显的上升，并且，货币市场资金紧张这种现象也可能只是暂时性、阶段性的。”报告称。

主要投资领域中，除去房地产领域3年以上期产品平均预期收益率上升0.72个百分点至11.30%、基础设施领域2至3（不含）年期产品平均预期收益率上升0.03个百分点至9.64%外，其他主要领域的各期限段预期收益率均有不同程度的下降。

2013年5月发行产品资金运用方式环比数据：

----2013年5月---- ---2013年4月----

发行数量（款） 占比 发行数量（款） 占比

债权投资 108 31.49% 114 35.74%

物权投资 94 27.41% 64 20.06%

证券投资 52 15.16% 45 14.11%

股权投资 7 2.04% 10 3.13%

组合运用 29 8.45% 38 11.91%

其他 53 15.45% 48 15.05%

总计 343 100.00% 319 100.00%

2013年5月发行产品资金运用领域环比数据：

----2013年5月---- ---2013年4月----

发行数量（款） 占比 发行数量（款） 占比

工商企业 104 30.32% 118 36.99%

基础设施 41 11.95% 45 14.11%

证券投资 51 14.87% 45 14.11%

房地产 59 17.20% 41 12.85%

金融 25 7.29% 18 5.64%

商品 2 0.58% 2 0.63%

其他 61 17.78% 50 15.67%

总计 343 100.00% 319 100.00%

从产品期限看，整个期限结构变化不大。数据显示，在已公布期限的产品中：

期限 占比 环比变化

1年期至2年期（不含） 36.00% 降5.45个百分点

2年期至3年期（不含） 46.67% 升4.36个百分点

3年期以上 12.00% 降2.10个百分点

开放式产品 5.33% 升3.20个百分点

**信托市场热点：：第三方销售乱象**

5月10日，审计署发布《2013年第5号公告：中国五矿集团公司2011年度财务收支审计结果》，文中提到，2010年至2011年，所属五矿国际信托有限公司违规委托非金融机构销售部分集合资金信托产品，并以咨询费名义支付推介代销费3862.27万元。

接着，媒体爆出三方理财机构之间代卖信托等理财产品时多层通道、违规返利等行为。接连出现的销售乱象将会促使监管部门对信托销售的清理整顿。

近日，为了保护投资者的利益，上海银监局将要求信托公司安装设备，在直销过程中进行录音和录像全程监控。此外，将要求银行和第三方财富管理公司代销信托产品也必须实行面签。上海银监局可能只是监管的试验田，一旦经验成熟，不排除此类规定有向全国推广的可能。

**阳光私募：跑赢大盘优于上月**

5月沪深300指数涨幅为6.50%。已公布净值的730款阳光私募产品平均相对收益率（净值增长率-沪深300涨幅）为1.98%，阳光私募整体表现较上月优秀。

在已公布相对收益率的734款阳光私募产品中有414款产品净值跑赢大盘，占比为56.71%，有3款产品与大盘持平，占比0.41%；有313款产品跑输大盘，占比42.88%。

其中华润信托发行的“重阳精选C号”，跑赢同期大盘34.04个百分点，表现最好；表现最差的是山西信托发行的“嘉伦2号”，跑输同期大盘9.04个百分点，二者相差43.08个百分点,较上月扩大11.68个百分点。

上月相对收益率进入前十的产品，相对收益率都在15.00%以上，但大多数产品的净值都在初始净值以下。从信托公司看，中融信托有4款产品入围，入围数量与上月保持一致；华润信托有2款产品入围，也与上月持平。从投资顾问看，深圳菁英时代投资管理有限公司有两款产品入围。

**成立集合信托产品367款，房地产信托平均规模最大**

上月共有58家信托公司成立了388款集合信托产品，成立数量环比增加21款，增幅为5.72%。

在成立的388款产品中，公布募集规模的产品有262款，共募集资金511.41亿元（不包括未公布募集规模的产品），环比上升12.98%。平均每款信托产品募集规模为1.95亿元，环比上升12.98%。

从资金运用领域来看，投资于工商企业领域的产品成立数量最多，为107款，环比减少20款，占比减少7.03个百分点至27.58%；其他类产品成立105款，环比增加31款，占比增加6.90个百分点至27.06%；证券投资产品成立了73款，环比增加13款，占比增加2.47个百分点至18.81%；房地产领域产品成立了51款，环比增加15款，占比增加3.34个百分点至13.14%；基础设施领域产品成立了28款，环比减少13款，占比增加3.96个百分点至7.22%。