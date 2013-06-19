中国股市：沪综指收跌至逾半年新低，受IPO将重启及地产调控等利空拖累

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
路透北京6月19日 - 中国股市沪综指周三收跌至逾半年新低，受IPO将重启及地产调控等利空拖累。有消息称新股IPO最快将于7月重启，同时房产税可能扩围的消息打压地产板块，短期市场资金面持续紧张亦令大盘趋弱。分析人士预计，短线股指料将延续弱势。
沪综指 收报2,143.454点，跌15.837点或0.73%。此前最低收盘点位为去年12月13日的2,061.48点；上海A股今日成交额为669亿元人民币，上日为635亿元。
“趋势上还是调整趋势，现在没有新的变量和利好预期，所以这种滚石下山的行情还是会延续。市场对新股（发行）有些担心，另外也跟房地产调控有关。”申银万国资深分析师钱启敏称。
他并预计，目前股指在2,130点会反复一下，仍有一定支撑，再往下看则是2,100点，建议谨慎控制仓位。
今日房地产股跌幅居前，沪市地产类指数 收跌1.21%。中国证券报周三引述权威人士称，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。
两位消息人士透露，中国证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月重启，股市IPO第一单或为瑞银证券承销的贵人鸟。
另外，面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。
沪深300指数 收跌0.74%，报2,400.765点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,392.8点，跌0.5%，成交392,705手。(完) (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以