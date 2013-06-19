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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 14:48 BJT

《汇市简讯》英镑/美元卖单或埋在1.5660附近，关注美联储会议结果

0630GMT

* 英镑/美元卖单或自1.5660附近浮现(1.5660下方的停止单昨日被触发)

* 1.5656是在空头回补助力下，从昨日所及一周低点1.5565上升所触及的高位

* 从1.5753(周一所及四个月高点)到1.5565此波走势的50%回档位在1.5659

* 1.5619(亚洲低点)和1.5600(期权到期)为支撑位

* 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于1800GMT公布声明，贝南克将于1830GMT举行记者会

* 英国央行货币政策委员会(MPC)将于0830GMT公布会议记录，金恩将于2000GMT讲话。(完)

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