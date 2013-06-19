《中国金属焦点》资金紧缺企业求钱，助推融资铜溢价升至近四年最高

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
* 融资成本处于高位激发融资铜进口需求
* 成交价为溢价160美元，更多卖家要求溢价170美元
* 估计保税仓库的库存约为40万吨--交易员
记者 任玉兰 编译 田建华/兰秀娟/侯向明
路透香港6月19日 - 中国资金紧缺的局面提升了以融资为目的的铜进口，造成从海外采购回来的现货精炼铜的溢价攀升至近四年高位。
在中国境内铜供应减少也是中国对进口铜需求增加的部分原因，而中国增加铜进口可能支撑伦敦金属交易所(LME)期铜价格 ，后者今年迄今已经下跌超过11%。
数年来铜进口在中国一直被当作融资手段。进口商只支付很少一部分费用，在银行开设信用证，随后在国内市场转售这批铜以获得现金，而三个月或六个月信用证到期后，再用这笔钱偿还。
贸易商称，随着中国银行间市场近几周爆发流动性紧缩，对融资铜进口的需求飙升。
指标七天期质押式回购加权平均利率 在6月升破6.8%，创2012年初以来最高。
中国货币市场最近一直受到严重资金需求的冲击，季度末和年中将至，银行需要资金满足监管机构审查，并在季报中增加存款总量来向股东报好。
企业通常是在6月底偿还贷款，这进一步提升了现金需求。一些企业进口精炼铜，因为国内精炼铜市场的流动性很好。
“一些企业将进口铜换成现金，用于在6月底时偿还贷款，这提升了铜进口需求，”一家国际贸易公司的交易员表示。这位人士不愿具名，因为他未获授权对媒体发表言论。
**保税仓库的铜库存下滑**
交易商称，铜进口商希望从上海保税仓库购买铜，或者购买即将到港的船货。
但交易商表示，在本月稍早银行放松贷款、进口商加快购买步伐后，可供的保税仓库库存和即将抵港的船货减少。
“可以立即交割的铜很少。上海保税仓库的库存大幅下滑，”中国一家大型贸易公司的交易员表示。
他补充到，“如果进口商从伦敦金属交易所(LME)(亚洲)仓库购买铜，将要花些时间。”
交易商表示，本周上海保税仓库的铜库存或者定于6月抵达的船货，大多成交价为较现货LME期铜价格 每吨溢价160美元，同时有越来越多的卖家更是要求溢价约170美元，为2009年上半年来最高水平。
交易商估计，上海保税仓库的铜库存已下滑至略高于40万吨，创2012年第一季以来最低。本月初时该库存低于50万吨，4月底时则高于60万吨。
交易商表示，当前保税仓库的铜库存中，多数被入口商与外资银行的融资交易锁住，无法即刻进入现货市场。
“部分人认为40万吨是保税库存的最低数量，因为中国每个月会使用超过50万吨的精炼铜，”一家大型精炼铜生产商的一名交易员说。“(进口)溢价可能会很快升至200美元关口。”(完) (译文审校 杜明霞)
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