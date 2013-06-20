台湾货币市场：6月20日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透台北6月20日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,882.5亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆(万亿)23.2亿台币 ：
06/21 1,557.00亿台币
06/22 11.00亿台币
06/24 3,233.50亿台币
06/25 1,259.00亿台币
06/26 334.00亿台币
06/27 2,627.25亿台币
06/28 2,383.70亿台币
07/01 2,722.55亿台币
07/02 4,195.20亿台币
07/03 1,700.00亿台币
--国库券到期250亿台币
6/21：财101-3期国库券到期，天期364天，金额250亿台币。
6/25：财政部提前买回财101-5期、财101-8期及财101-9期等三期国库券，24日标购。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--6/28：个人综合所得税指定金融机构帐户第三次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第三批扣款金额1亿多台币。
--6/28：财政部增额发行102/6期公债，金额350亿元，年期为10年期，25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。