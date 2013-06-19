欧洲汇市：瑞郎兑美元走坚，关注美联储会议

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师称，短期内外汇市场可能维持震荡走势，因美国收益率上扬以及美联储缩减措施，改变各种货币的动能。
0653GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘上涨0.2%，报0.9185。
瑞郎兑欧元上涨0.1%，报1.2315。
“美元兑多数货币的疲弱情况益发显得过度，进一步下滑的空间不大，”法国农业信贷银行分析师称。
他们称，中期而言，预期瑞郎和欧元的表现将垫底。
瑞士6月投资人信心数据将在0900GMT公布。该指数在5月大幅下滑至正2.2，4月时则触及三年来最高水准正20。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日
* 美元持稳，此前跌至四个半月低位 * 关注点仍聚焦于股市人气 * 铁矿石价格下跌伤及澳元 路透伦敦3月28日 - 美元周二持稳，此前录得美国总统特朗普去年胜选以来的最差周度表现，有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年更多次升息的承诺，帮助美元在动荡的全球市场中从数月低位中回升。 欧洲市场开始交易时铁矿石价格下跌，令包括澳元 和加元 在内的高风险币种走弱。 美元指数 曾较周一所及的四个半月低点高出近0.5%，但在亚洲时段剧烈波动之后，仅上涨0.1%。 随着各界对于特朗普政府实现税制改革及提高公共支出能力的信心下滑，日圆兑美元 在九日之内上涨4%，目前持平于110.74日圆。 多位分析师指出，达拉斯联储总裁柯普朗及芝加哥联储总裁埃文斯发表的谈话给美元带来支撑，他们的言论让市场关注重点回到美国进一步升息的前景上面。 “显然我们不该忘记，美联储今年至少将再升息两次，而且下一次升息仍有可能提前到6月，”CIBC策略师Jeremy St