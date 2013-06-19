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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 15:23 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元走坚，关注美联储会议

法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师称，短期内外汇市场可能维持震荡走势，因美国收益率上扬以及美联储缩减措施，改变各种货币的动能。

0653GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘上涨0.2%，报0.9185。

瑞郎兑欧元上涨0.1%，报1.2315。

“美元兑多数货币的疲弱情况益发显得过度，进一步下滑的空间不大，”法国农业信贷银行分析师称。

他们称，中期而言，预期瑞郎和欧元的表现将垫底。

瑞士6月投资人信心数据将在0900GMT公布。该指数在5月大幅下滑至正2.2，4月时则触及三年来最高水准正20。(完)

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