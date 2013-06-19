《中国公开市场预测》资金困境升级惟央行不改地量央票发行，预期收益率续持平

* 周四的三个月央票发行量20亿元，与周二持平

* 央行再次向市场传达其不会放松流动性的明确态度

* 央行此举或进一步打击机构对未来资金面预期

* 预计明日发行收益率继续持平概率大

路透北京6月19日 - 周三中国银行间货币市场可谓哀声一片，以致系统被迫延长交易时间，不过中国央行无视这一情况，明日仍将在公开市场招标发行20亿元人民币央票，再次向市场传达其不会放松流动性的明确态度。

明日三个月期央票发行规模与周二持平，受访人士指出，该回笼规模料不会对明日资金面有实质影响，但将进一步打击机构对未来资金面的预期，这或令明日的货币市场供需失衡进一步升级。不过他们预计，明日发行收益率继续持平是大概率事件。

“央行这是咬紧了牙不松口啊！”北京一大型券商分析师表示，“这势必将进一步影响大家对后市资金面的预期，不过明天会发400亿元的国库现金定存，估计很多机构会去抢。”

中国财政部此前公告称，将于周四(20日)进行国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量400亿元人民币，期限六个月。财政部与央行5月23日进行了今年第二期国库现金定存招标，期限六个月，中标利率为4.80%。

中国国务院常务会议周三表示，将坚持稳健的货币政策，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。

对于明日发行收益率水平，北京一银行交易员表示，“不可能动啊。动了的话，市场会失控。月底慢慢近了，央行不会火上浇油，平稳度过就不错了。”

中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在3.5207%。而自5月三个月央票发行重启后，其发行收益率一直持平于2.9089%。

中国银行间市场周三主要质押式回购 全线飙升，因大型银行进场借钱，加剧资金紧张局面，交易系统被迫延长，以满足部分未按时轧平头寸机构的需要。交易员称，若央行继续冷眼旁观，月末前流动性难有缓和。

两位业内人士周三向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，今日银行间本币系统延长交易时间30分钟。

面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。

而上周央行则罕见暂停央票和正回购两种公开市场操作收手观望，央票的缺席也录得自央行5月9日重启三个月央票以来的首次暂停发行。上周一至周三为中国端午节假期，主要金融市场均休市。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） 20