重发-《分析》中国IPO改革貌似向市场化进一步

* 新股发行制度改革方向朝市场化前进一步

* 改革不配套，市场扭曲背景下恢复IPO泡沫加剧

* 发行人和券商利益最大化，投资人利益无保证

作者 沈燕

路透北京6月21日 - 中国首次公开发行(IPO)改革兜兜转转改了几轮，新一轮改革加入国际通行做法并兼具中国特色，看似朝市场化进一步，但改革不配套，以及券商发行人利益最大化等相关举措恐蕴含着更大的股市泡沫，而吞咽苦果的只能是投资者。

业内人士指出，新股发行改革目前虽是征求意见稿，但换汤不换药的改革只有助抑制目前新股发行“三高”问题，但却没有从新股发行，到再融资，退市等一系列的改革制度配套，这种顾头不顾脚的政策只会加剧原本扭曲的市场。

两位消息人士透露，中国证监会本周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月底重启。

上述消息人士还透露，证监会表态将进一步推进新股发行体制改革，按市场化改革，并致力于提高信息披露质量，“证监会官员会上表示，希望券商7月底做好准备，市场普遍预期7月底，IPO会有第一单，后续随着中报的补充，大批IPO批量上市应该在8-9月。”

“现在的征求意见表面看是市场化程度高了，但隐藏的问题却不少，尤其在中国券商本身自律度不高的前提下，此次改革将更多权力给了券商，可能将原本不合法的寻租行为变的合法化，最后受损的只是投资人。”北京一家大型券商投行部的高层称。

他进一步指出，从此轮参与新股分发行改革的各方看，监管层有望赢得简政放权的改革美誉，可以为政绩加分；券商赢得权力最大化，能够带来实际收益，却唯独看不到投资人的利益如何保护。

中国知名经济学家、东南大学经济管理学院名誉院长华生也指出，“在市场扭曲的前提下只要恢复发行就是泡沫化的发行，特别是创业板的发行，二级市场市盈率都50-60倍，一级市场怎么可能降下来呢？现在不考虑二级市场就盲目恢复发行，特别是加大小盘股的发行就会加大市场泡沫化，其代价最终一定是投资者承担的。”

中国证监会网站6月7日刊登“关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）”，其中重点改革举措包括申报即预披露、IPO在审企业可申请先发行公司债、引入主承销商自主配售机制等 。

证监会称，在深入调查研究、广泛听取市场意见的基础上，制定了《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）》，并向社会各界公开征求意见。反馈截止时间周五(6月21日)前。

中信证券发布报告则认为，本次IPO改革将对公募基金投资将产生一定的积极、正面的影响，这种影响来自于配售上的优先方式，对于公募基金来说有两个好处：一是给予公募基金更强的话语权，对于发行价格有更大的影响力；二是使得公募基金具有更大的选择空间。

由于担心IPO的重启，中国股市近期跌势不止。沪综指 周四收盘报2,084.021点，跌2.77%，创下自去年12月13日以来的收盘新低。

自2012年10月10日证监会发审委审核2家企业IPO申请之后，至今还未有新股上会。有机构预计，预期今年IPO重启后，发行规数量仍不会太低，预计维持在20-30家/月左右。

**IPO真的市场化吗？**

中国前一次的新股发行改革最大看点为引进询价方式确定发行价格，这一看似市场化的方法却导致新股发行出现三高，即高发行市盈率、高发行价、高开盘价导致新股破发率高企，通过股市提款机成就了许多富豪梦。而新股发行中的“三高”问题也成为众矢之的。

此次的征求意见明确指出，发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员应在公开募集及上市文件中公开承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

这一旨在抑制新股三高的做法却又蕴含了新的不公平。华生认为，表面看新股发行自由定价，但又规定发行价高了不准减持，在给券商很大的权力同时也给了很大的寻租空间，相互间是不配套的。

华生认为，“这么搞就会把发行价降低，而发行价降低的好处最后是给了承销商，虽然国际通行的做法是把这个权利给券商，但问题是国际上并没有把发行价人为压低的做法，直接把中国特色和国际接轨絪在一起接轨是一定会出问题的。

前述投行部的高层也称，此次新股发行改革从形式看更接近香港的IPO方式，同时又增加了符合中国自己特色的内容，如在减持价格，配售等方面的规定，看似很市场化，但由于整体的政策并不配套，一部分市场化，一部分行政干预，尤其是目前中国券商自律程度不高，赋予的权力很容易成为寻租空间。

征求意见规定，发行价格由发行人与承销的证券公司自行协商确定。同时引入主承销商自主配售机制。网下发行的新股，由主承销商在提供有效报价的投资者中自主选择投资者进行配售。

北京一位基金公司的资深人士称，新股发行改革的终极方向应该是越来越放开，越来越简单，但现在看起来这个方案有点不伦不类，看似对保荐人，发行人更多的要求和监管，要求更多的承诺，但有些承诺却是很难做到的。

根据征求意见，发行人上市当年营业利润比上年下滑50％以上或上市当年即亏损的，中国证监会将自确认之日起即暂不受理相关保荐机构推荐的发行申请，并移交稽查部门立案稽查。

“因为从主观上讲所有想上市融资的公司都希望把公司经营好，但新规对IPO公司业绩方面的承诺客观上却很难控制，因为受行业周期，整体经济环境恶化等影响导致公司业绩下降等变脸的情况发生，而这些客观事实并不是公司所能控制的。”他称。

**改革更应配套**

尽管受访的业内人士对此次改革的总体方向仍向市场化前进一步的方向给予肯定，但他们提到，在中国喊了经济结构转型，大力发展直接融资这么多年，但中国股市的制度型缺陷却使其对经济的支持度并不匹配。

“股市本来就是虚拟经济，从宏观面看应该是为实体经济服务，但我们的制度设计却不是这样，这么多年资本市场的并购重组只看到壳资源，却不考虑为真正的行业并购产业重组提供金融杠杆服务。”华生一针见血地指出。

本周召开的国务院常务会议上中国国务院总理李克强指出，加快发展多层次资本市场。将中小企业股份转让系统试点扩大至全国，鼓励创新、创业型中小企业融资发展。扩大债券发行，逐步实现债券市场互通互融。

前述基金公司的人士也称，中国股市之所以出现很多公司上市后业绩变脸，与整体融资渠道窄，新股发行条件严格有关，因为没有别的融资渠道，而要达到上市要求只能美化上市申请以期达标。因此从这个角度看新股发行制度的改革不仅仅是资本市场的问题，更需要加快其它融资渠道的建设，包括发展三板市场，柜台交易等等，而不是都想尽办法挤在IPO的门前。

华生也提到，前一次资本市场改革的核心是解决股权分置即产权问题，其后让股市焕发了一阵活力，而此次要解决整个发行审批制度的市场化问题，只盯住一级市场却忽略二级市场，再融资，退市等相关问题，无疑是缘木求鱼，这从近期股市的持续下跌已能看出端倪。

“包括此次的新股发行制度改革，也是问题多多，好比一个扭曲的树上结了一个歪果子，而最终仍需投资者买单。”华生称。