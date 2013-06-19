中国债市：利率互换全线大幅飙升，资金紧绷止损盘蜂拥而出

路透上海6月19日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三继续上演疯狂行情，短端飙升幅度最高逾40bp，带动长端也大幅上涨，但升幅稍逊，倒挂现象更趋严重。交易员指出，资金面紧绷态势下，止损盘大幅涌现，若央行态度不变，短线市场难见刹车迹象。

他们并提到，到尾盘时分，IRS升势略缓，可能缘于机构预计明日将公布的汇丰PMI初值仍偏弱的带动，但总体来看，流动性问题不解决，止损盘可能还会陆续涌出，未来走势恐不乐观。

“疯掉了，1年repo上了40个bp，关键是在对经济疲弱预期没变的情况下，长的也上了很多，五年的上了有20个bp，很夸张。”上海一商业银行交易员称。

他指出，今日招标的十年续发国债边际收益率偏高，“把很多人的幻想都打破了，昨天之前还有机构在等等看，但到今天应该是第一波大量的止损盘出来，陆续还会有，中长端完全被一年的拉着跑，冲起来没完没了。”

上海另一商业银行交易员指出，央行在逼着大家去杠杆，但利率飙升到这个程度，接下来一切看央行态度，“其它都是浮云。”他称。

中国银行间市场周三主要质押式回购 全线飙升，因大型银行进场借钱，加剧资金紧张局面。交易员称，若央行继续冷眼旁观，月末前流动性难有缓和。

财政部周三续发行的10年固息国债中标收益率高于预期，资金面紧张有加剧的趋势，此前二级市场相对坚挺的长期国债抛压亦进一步加大，令机构投标今日新债时心态更为谨慎。边际中标收益率偏高幅度更为明显，表明除部分投资户配置需求外，很多机构是以博边际的心态参与；而在中标结果出来后，又进一步推升了相关现券收益率。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 5.4625/5.5850 4.2025/4.2925 3.9263/4.0125 3.8538/3.9475 3.8420/4.0960

上日 4.6875/4.7813 3.9275/4.0050 3.7375/3.8200 3.7000/3.7950 3.6960/3.9180

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变化 +0.7750/+0.8037 +0.2750/+0.2875 +0.1888/+0.1925 +0.1538/+0.1525 +0.1460/+0.1780

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。