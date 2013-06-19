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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 16:29 BJT

欧洲个股：欧洲宇航防务集团无放弃防卫业务计划--CEO

路透法兰克福6月19日 - 欧洲宇航防务集团(EADS) 首席执行官(CEO)Tom Enders在接受德国世界报采访时表示，公司没有放弃防卫业务的计划，但对于分拆的可能方案持开放态度。

“我们无疑要站在获利性和市场的角度，密切检视什么业务值得继续运营，以及哪项业务或许以合资公司或新东家旗下的方式运营，有更好的未来。”

“肯定的是，在削减预算时期，国防产业整合是必要的。”

Enders称，欧洲宇航防务集团防卫业务营收为120亿欧元(约合161亿美元)，是欧洲最大。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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