中国期市：螺纹钢期货收盘升至近三周高位，受钢厂检修和矿价反弹提振

路透北京6月19日 - 上海螺纹钢期货周三收涨逾1%并创近三周的新高，分析师表示，受 上游铁矿石价格反弹和钢厂检修相关的减产预期提振，螺纹钢期价或领先于上游的焦炭和焦 煤出现一波阶段性反弹，但由于钢铁行业总体产能的高企，钢价上行空间并不太大。 上期所螺纹钢主力1310合约 收涨1.23%至每吨3,526元，触及5月27日以来收盘高 位，该合约已连续第五个交易日收高。 “受季节性因素和盈利不佳的影响，国内多家钢厂在6-7月份都有检修安排，这使市场 有了减产的预期，再加上铁矿石价格近期从110美元附近反弹，对螺纹钢期价也起到支撑作 用，”五矿期货钢焦产业分析师李文凯表示。 他并称，钢厂减产因素利多螺纹钢，却对上游焦炭和焦煤的需求不利；不过在近几个月 持续下跌后，钢焦类品种的下行空间都已不太大。预计三季度前后钢材价格会率先出现阶段 性底部，随后是焦炭和焦煤，但反弹幅度都不会太大。 大商所焦炭 和焦煤 期货主力合约周二分别上涨0.34%和下跌0.67%，表 现均弱于螺纹钢。 中国钢铁工业协会网站周一发表分析指出，随着国内钢铁产量的下降，供大于求状况有 所缓解，钢材价格接近底部，后期将呈低位波动运行态势。 中钢协的最新数据显示，预估6月上旬全国粗钢日产量达到215.6万吨，较5月下旬的215 .4万吨环比微增。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 50,950 -0.57 325,326 黄金(au) 1312 274.48 -0.73 114,234 螺纹钢 (rb) 1310 3,526 1.23 1,995,066 橡胶 (ru) 1309 18,300 1.13 189,856 大商所 豆粕 (m) 1401 3,210 -0.65 1,487,124 豆油 (y) 1401 7,680 -0.31 361,694 焦炭 (j) 1309 1,459 0.34 189,192 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,059 -0.10 403,888 棉花 (cf) 1401 19,980 0.20 50,422 中金所 沪深300(if) 1306 2,395.0 -0.41 27,751 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)