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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 16:38 BJT

中国期市：螺纹钢期货收盘升至近三周高位，受钢厂检修和矿价反弹提振

路透北京6月19日 - 上海螺纹钢期货周三收涨逾1%并创近三周的新高，分析师表示，受
上游铁矿石价格反弹和钢厂检修相关的减产预期提振，螺纹钢期价或领先于上游的焦炭和焦
煤出现一波阶段性反弹，但由于钢铁行业总体产能的高企，钢价上行空间并不太大。
    
    上期所螺纹钢主力1310合约 收涨1.23%至每吨3,526元，触及5月27日以来收盘高
位，该合约已连续第五个交易日收高。
    
    “受季节性因素和盈利不佳的影响，国内多家钢厂在6-7月份都有检修安排，这使市场
有了减产的预期，再加上铁矿石价格近期从110美元附近反弹，对螺纹钢期价也起到支撑作
用，”五矿期货钢焦产业分析师李文凯表示。
    
    他并称，钢厂减产因素利多螺纹钢，却对上游焦炭和焦煤的需求不利；不过在近几个月
持续下跌后，钢焦类品种的下行空间都已不太大。预计三季度前后钢材价格会率先出现阶段
性底部，随后是焦炭和焦煤，但反弹幅度都不会太大。
    
    大商所焦炭 和焦煤 期货主力合约周二分别上涨0.34%和下跌0.67%，表
现均弱于螺纹钢。
    
    中国钢铁工业协会网站周一发表分析指出，随着国内钢铁产量的下降，供大于求状况有
所缓解，钢材价格接近底部，后期将呈低位波动运行态势。 
    
    中钢协的最新数据显示，预估6月上旬全国粗钢日产量达到215.6万吨，较5月下旬的215
.4万吨环比微增。 

 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1310     50,950     -0.57      325,326 
         黄金(au)     1312     274.48     -0.73      114,234 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,526      1.23    1,995,066 
         橡胶 (ru)    1309     18,300      1.13      189,856 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,210     -0.65    1,487,124 
         豆油 (y)     1401      7,680     -0.31      361,694 
         焦炭 (j)     1309      1,459      0.34      189,192 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,059     -0.10      403,888 
         棉花 (cf)    1401     19,980      0.20       50,422 
 中金所  沪深300(if)  1306    2,395.0     -0.41       27,751 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 

 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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