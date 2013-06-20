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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 09:35 BJT

中国债市：六个月期国库现金定存中标利率为6.50%--业内人士

路透上海6月20日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的400亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为6.50%，远高于上次4.80%的水平。

今日进行的国库现金定存为今年第三期，起息日6月20日，到期日为12月19日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% -------------------------------------------------------

1,200

去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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