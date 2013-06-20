版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:00 BJT

台湾经济指标预测--6月20日至8月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
        
   * 6月17日当周       
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  6/20   1600      外销订单           5月   -1.0%*        -1.1%(年变动率)
 
   * 6月24日当周      
   日期  当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  6/24   1600      季调失业率         5月       --                  4.19%
  6/24   1600      工业生产           5月       --                 -0.88%
  6/25   1610      M2年增率           5月       --                  3.71%
  
   * 7月1日当周      
    
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                  前值
  7/5    0830      消费者物价         6月       --      +0.74%(年变动率)
                   指数(CPI)                        
  7/5    1610      外汇存底         6月底       --        4,066.16亿美元
  
  *  7月8日当周      
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                  前值
  7/8    1600      出口               5月       --       +0.9%(年变动率)
   
   *8月19日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  8/20   1610      经常帐          第二季       --        顺差110.9亿美元
 
 --      --        GDP年增率   第二季概估       --          1.67%(统计值)
                                       值           
 --      --          重贴现率      第二季        --                1.875%
   参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐