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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 16:53 BJT

企业并购：美国航空与全美航空合并案争取欧盟核准

路透布鲁塞尔6月19日 - 全美航空集团(US Airways Group) 与美国航空 正在争取欧盟反垄断监管机构核准两家公司的110亿美元合并案，这项合并案将组成全球最大航空公司。

这是2008年以来美国航空业第四起合并案，有可能增强航空业景气复苏，让航空公司拥有更多涨价权力。

欧盟执委会周三在官网表示，将在7月23日之前作出决定。(完) (编译 蔡美珍; 审校 许娜)

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