新闻稿：惠誉专门为基金评级设立门户网站

(以下摘自评级机构惠誉的声明稿)

路透纽约/巴黎6月19日 - 惠誉已经新设立一个全球基金评级的门户网站，投资者可在网站上找到惠誉给出的所有针对基金和资产管理人的评级，以及基金行业研究和评论短片。

网址是(here)。投资者将可看到惠誉的基金质量和资产管理人评级，以及一些行业研究报告和视频。网站上还将登载惠誉的基金和资产管理人评级标准，以及各评级级别的定义。该网站的内容也可登录惠誉的全球网站来阅览。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)