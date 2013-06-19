CNH市场动态：离岸利率产品全线跳升，在岸“失火”殃及离岸

路透香港6月19日 - 市场殷盼中国央行放水的期望破灭，离岸人民币利率产品周三全线跳升。市场人士表示，银行对于月底前的流动性看法十分谨慎，从反映实际资金紧缺的拆款利率到利率衍生性商品全线跳升，且升势尚不见顶。

今日利率产品波动十分剧烈，报价也较为混乱。银行间隔夜拆款利率盘中一度高见10%以上，创下离岸市场新高，尾盘时已回跌至6-7%水平。

银行人士指出，这波由在岸市场"延烧”的资金紧张目前尚看不到纾缓，令市场对于未来＂缺钱＂的心理压力十分沉重，在离岸的银行即便手中有资金在拆借上也步步谨慎，供给额外稀缺，令到利率持续见上涨压力。

“如果央行没有出来放钱，到月底前利率都下不来。”一中资银行利率交易员说。

本地时间下午4:40时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报4.00/5.00%。交易员表示，实际成交行水平大幅背离此水准。

根据香港财资公会，四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 报4.00%，上日在2.50%。

银行人士指出，此次境内因银行调整外汇头寸、税款等季节性因素导致流动性吃紧，并蔓延至离岸市场，突显了离岸与在岸利率更趋于一致化。

“这是一个很浅碟的市场，一遇上这个不论大小银行都缺钱的情况，银行间以短支长的窘况就暴露出来。”一台资银行交易员说。

中国银行间市场周三主要质押式回购 全线飙升，因大型银行进场借钱，加剧资金紧张局面。隔夜品种 盘中最高至15%，尾盘在7.87%。

交易员还提到，市场原先高度期待央行可能会在本周放水，但随着央行铁了心旁观，市场预期消退亦带动包括利率互换市场(IRS) 全线上扬，短端尤其明显。

离岸一年期IRS尾盘报4.3200/4.4200%，中间约在4.37%。交易员表示，早盘尚在4.00%，但在市场一路＂squeeze"上去，午后一度见到4.40%，当日波动幅度达到40个基点。

除了市场对于流动性预期外，一些债券持有者在IRS市场进行避险，以减少在债券收益率上升的损失，也让IRS自5月底来直线拔高，创下2011年9月来高点。

“流动性可能到7月都不会太好，IRS还看不到头部在哪里，还不到获利了结的时候。”一外资银行人士说。

本地时间下午5:08时，离岸人民币 报6.1275，上日尾盘在6.1375，盘中报6.1265-6.1375。(完)

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