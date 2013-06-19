更新版 1-中国货币市场：大行加入借钱行列加剧资金紧张局面，交易时间被迫延长

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路透北京6月19日 - 中国银行间市场周三主要质押式回购 全线飙升，因大型银行进场借钱，加剧资金紧张局面，交易系统被迫延长，以满足部分未按时轧平头寸机构的需要。交易员称，若央行继续冷眼旁观，月末前流动性难有缓和。
“资金都比较紧张，有些股份制行因为内部期限匹配的问题，缺口一度还挺夸张的。”上海一大型银行交易员称，“下午四点以后，陆续有机构放一些钱，系统延长（交易）到5点。”
两位业内人士周三向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，今日银行间本币系统延长交易时间30分钟。
华南一银行交易员上午表示，早盘资金较前两日更紧，或是有大型银行加入借钱有关，“大行不出就算了，他们出来借，那就不一样了。”
对于月末前流动性预期，市场看法仍以悲观居多，因资金紧绷情况下，本周二公开市场仍继续发行央票，给盼望央行放水救急的人泼了一盆冷水。
在周二央行公开市场仅发行了20亿元人民币三个月央票后，一级交易商今日仍可上报正、逆回购和三个月央票需求。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,973.41亿元人民币，较上日的5,786.42亿元增加3%左右；其中隔夜品种成交4,962.06亿元，高于上日的4,505.03亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购
其中:隔夜 7.8722 5.6653 +220.69 4,962.06
七天 8.2624 6.8207 +144.17 653.38
14天 7.9372 6.1861 +175.11 110.84
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.2850 4.6050 -60.50 1,800.75
七天 5.6000 4.5650 +103.50 174.03
14天 6.5600 5.4050 +115.50 39.38
回购定盘利率
其中:隔夜 7.5800 5.5500 +203.00
七天 8.0700 6.6400 +143.00
14天 7.8500 5.6900 +216.00
Shibor
其中:隔夜 7.6600 5.5960 +206.40
七天 8.0750 6.7030 +137.20
三个月 5.4080 5.3290 +7.90
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(发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽/曾祥进)