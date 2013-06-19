中国债市：现券收益率持续上行，更多机构止损盘浮现市场心态谨慎异常

《全球汇市》美元持稳，受助于美联储官员关于今年可能多次升息的言论

* 美元持稳，此前跌至四个半月低位 * 关注点仍聚焦于股市人气 * 铁矿石价格下跌伤及澳元 路透伦敦3月28日 - 美元周二持稳，此前录得美国总统特朗普去年胜选以来的最差周度表现，有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年更多次升息的承诺，帮助美元在动荡的全球市场中从数月低位中回升。 欧洲市场开始交易时铁矿石价格下跌，令包括澳元 和加元 在内的高风险币种走弱。 美元指数 曾较周一所及的四个半月低点高出近0.5%，但在亚洲时段剧烈波动之后，仅上涨0.1%。 随着各界对于特朗普政府实现税制改革及提高公共支出能力的信心下滑，日圆兑美元 在九日之内上涨4%，目前持平于110.74日圆。 多位分析师指出，达拉斯联储总裁柯普朗及芝加哥联储总裁埃文斯发表的谈话给美元带来支撑，他们的言论让市场关注重点回到美国进一步升息的前景上面。 “显然我们不该忘记，美联储今年至少将再升息两次，而且下一次升息仍有可能提前到6月，”CIBC策略师Jeremy St