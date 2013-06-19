中国债市：现券收益率持续上行，更多机构止损盘浮现市场心态谨慎异常

路透北京6月19日 - 中国银行间债市周三现券收益率持续上行。市场人士表示，资金面紧张的局面愈演愈烈，推动现券收益率涨势连连；近期现券价格跌幅已不小，迫使更多机构止损盘浮现，进一步加剧了现券的弱势，市场心态谨慎异常。
“感觉今天是大面积止损的第一天，大幕徐徐拉开，只要有bid,交易盘就砸出来，能止损就止了。”上海一外资银行交易员称，“现在就是你死我亡，投资户会逢高收一点债。”
他进一步指出，当前有两点至关重要，一点是央行的行动和态度，另一点是市场预期的变化；无论是现券，还是IRS，都要逐步把仓位降下来，因为不确定性太大了。
财政部周三续发行的10年固息国债中标收益率高于预期，资金面紧张有加剧的趋势，此前二级市场相对坚挺的长期国债抛压亦进一步加大，令机构投标今日新债时心态更为谨慎。市场人士并指出，今日边际中标收益率偏高幅度更为明显，表明除部分投资户配置需求外，很多机构是以博边际的心态参与；而在中标结果出来后，又进一步推升了相关现券收益率。
银行间市场周三主要质押式回购 全线飙升，因大型银行进场借钱，加剧资金紧张局面，交易系统被迫延长，以满足部分未按时轧平头寸机构的需要。交易员称，若央行继续冷眼旁观，月末前流动性难有缓和。
人民币利率互换(IRS) 周三继续上演疯狂行情，短端飙升幅度最高逾40bp，带动长端也大幅上涨，但升幅稍逊，倒挂现象更趋严重。交易员指出，资金面紧绷态势下，止损盘大幅涌现，若央行态度不变，短线市场难见刹车迹象。总体来看，流动性问题不解决，止损盘可能还会陆续涌出，未来走势恐不乐观。
剩余期限约9.93年的固息国债130011券最新双边报价 为3.51%/3.58%，上日尾盘为3.53%/3.43%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 7.8722 8.2624
上日 5.6653 6.8207
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.1860/3.1110
国债参考率报价 2.9960/2.9480
金融债参考率报价 3.4675/3.4225 (完)
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(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)