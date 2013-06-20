重温稿-台湾货币市场：短期拆款利率区间扩大，银行端资金不均续调积数

* 二至三周拆借利率区间浮动增大

* 银行跨月资金供应增多

* 月底前积数调整仍持续

记者 林妙容

路透台北6月19日 - 台湾银行间短率周三稍有波动，二周至三周的同业拆借利率浮动区间放大，市场认为或与季底及跨月资金情势安排不均，银行间调动资金及调整积数需求有关。但在隔夜及一周拆借部分利率较为平静，整体市场资金情势平稳中带有宽松。

银行资金调度人士表示，各家银行持续调整季底帐面数字，临近月底的资金状况逐渐明朗，不再像前两周那么保守，因而出现较大额的回补积数或消化资金需求，使得一笔数额不小、落点仍在月内的两周内拆款，出现低于隔夜平均利率至0.35%的现象。该笔交易由一家外商拆出给本地大型银行。

〞钱还是蛮多的，为了销钱用较低的利率拆出还算合理。〞一位外资银行调度人士说。

除两周内天期的拆款利率出现低位外，三周内天期的拆款利率则出现高位利率0.500%，但交易金额不高，市场认为是属于少数的特殊调度所致。

另一本地银行调度人士并指出，本旬以来的累计负数速度已逐渐放缓，相信到月底前的陆续积数回补可令各银行取得平衡，不过这也表示市场资金情势可能仍偏向宽松，季底因素影响的可能是波动度，而不是紧缩。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为103亿台币，累计超额准备为负937亿，加计前期1%的超额准备为202亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.384%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.405%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.375-0.430%，上日在0.380-0.500%。

**短票利率稳定**

在短票市场方面，银行端的跨月资金供应增多，令票券商的资金安排获得良好支撑。今日因票券商发票量平稳，且银行端大型及中小型银行买气均属旺盛，令票券商资金缺口可以很快弥平，利率则持于近期区间。

一位大型票券商交易员指出，由于多数银行对于月底的资金安排已渐就绪，多数银行在季底帐面的资本适足率要求与去化闲钱天平两端摆荡，但多数已愿意将跨月资金释出，市场资金重回稳中偏多的常态，相信下周本月的最后一周压力将会减轻。

30天期短票利率以0.69%为主，大区间在0.68-0.70%，与上日差异不大。

台湾央行今日共发行3,690亿台币存单，若相较存单到期金额3,697.5亿，存单发行余额减7.5亿台币。

本周央行存单发行总额1兆4,673.7亿台币，其他交易日落点分别为周四3,882.5亿以及周五的1,557亿台币。

**债券RP利率稳于低位**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致平稳。时近半年报底，投信基金客户出现些微赎回潮，部分RP市场资金回流银行间停泊，但大致无碍RP利率位于低位。资金调度人士表示，由于货币市场资金相当充裕，虽然临近季底稍有资金需求显现，但先前资金宽裕的程度并无碍少许资金需求升高，利率大致仍稳于低位不变。

“ 投信的客户有少量的资金移动，他们赎回(基金)把现金放在银行。”一位证券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，均与上日区间相似。