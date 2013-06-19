更新版 1-中国经济：货币政策有保有压，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
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路透北京6月19日 - 在经济逐步减速背景下，中国货币政策仍将坚持有保有压的原则。国务院周三召开常务会议称，在坚持稳健的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。
“保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，逐步有序不停顿地推进改革，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级，更好地服务实体经济发展。”会议公告称。
会议指出，引导信贷资金支持实体经济，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好，合理保持货币总量，按照有保有压、有扶有控的原则。
加大信贷支持的微观经济体包括：先进制造业、战略性新兴产业、劳动密集型产业和服务业、传统产业改造升级、整合过剩产能的企业、“三农”和小微企业、助推消费升级的服务等。
会议并指出，将扩大债券发行，逐步实现债券市场互通互融；将推进利率市场化改革；支持企业“走出去”，将拓展外汇储备委托贷款平台和商业银行转贷款渠道，推进个人对外直接投资试点工作。
同时，也要严密防范风险，将提高监管有效性，严守不发生系统性区域性金融风险的底线。
中国近期公布的经济数据疲弱，5月PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日
* 美元持稳，此前跌至四个半月低位 * 关注点仍聚焦于股市人气 * 铁矿石价格下跌伤及澳元 路透伦敦3月28日 - 美元周二持稳，此前录得美国总统特朗普去年胜选以来的最差周度表现，有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年更多次升息的承诺，帮助美元在动荡的全球市场中从数月低位中回升。 欧洲市场开始交易时铁矿石价格下跌，令包括澳元 和加元 在内的高风险币种走弱。 美元指数 曾较周一所及的四个半月低点高出近0.5%，但在亚洲时段剧烈波动之后，仅上涨0.1%。 随着各界对于特朗普政府实现税制改革及提高公共支出能力的信心下滑，日圆兑美元 在九日之内上涨4%，目前持平于110.74日圆。 多位分析师指出，达拉斯联储总裁柯普朗及芝加哥联储总裁埃文斯发表的谈话给美元带来支撑，他们的言论让市场关注重点回到美国进一步升息的前景上面。 “显然我们不该忘记，美联储今年至少将再升息两次，而且下一次升息仍有可能提前到6月，”CIBC策略师Jeremy St