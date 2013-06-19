重温稿-《中国公开市场预测》资金困境升级惟央行不改地量央票发行，预期收益率续持平

台湾汇市：台币收小升续创逾30个月高位，因外资汇入与出口商抛汇

* 外资汇入与出口商抛汇，台币走势强于亚币 * 月底前台币料偏强，但4月变数多 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北3月28日 - 台币兑美元周二小幅收升，续创逾30个月新高。汇银人士称，纵然国际美元 略见走升，但因外资汇入与出口商抛汇，使得台币走势强于多数亚洲货币。 他们指出，今日外资持续汇入，并在台股现货扩大买超，让盘中一度回落近80点的加权股价指数 硬是以平盘作收。外资的美元卖盘也令季底有作帐压力的出口商含泪抛汇，更强化了台币的升值走势。 〞他们(外资)就硬要进来，不知道还要持续多久。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，由于周四有摩台指结算，以外资做多台股心态浓厚来看，在高档结算不会有问题。 搭配出口商季底作帐，预料台币在月底前料维持偏强走势。 但一银行交易主管也提醒，进入4月份，台股一方面将面临出口型企业公布第一季季报，隐含的汇损问题 ，此外，4月中通常也是美国财政部公布汇率报告的日子，届时台湾股市、汇市会如何连动，值得观察。