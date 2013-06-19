重温稿-《中国公开市场预测》资金困境升级惟央行不改地量央票发行，预期收益率续持平

台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
* 周四的三个月央票发行量20亿元，与周二持平
* 央行再次向市场传达其不会放松流动性的明确态度
* 央行此举或进一步打击机构对未来资金面预期
* 预计明日发行收益率继续持平概率大
路透北京6月19日 - 周三中国银行间货币市场可谓哀声一片，以致系统被迫延长交易时间，不过中国央行无视这一情况，明日仍将在公开市场招标发行20亿元人民币央票，再次向市场传达其不会放松流动性的明确态度。
明日三个月期央票发行规模与周二持平，受访人士指出，该回笼规模料不会对明日资金面有实质影响，但将进一步打击机构对未来资金面的预期，这或令明日的货币市场供需失衡进一步升级。不过他们预计，明日发行收益率继续持平是大概率事件。
“央行这是咬紧了牙不松口啊！”北京一大型券商分析师表示，“这势必将进一步影响大家对后市资金面的预期，不过明天会发400亿元的国库现金定存，估计很多机构会去抢。”
中国财政部此前公告称，将于周四(20日)进行国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量400亿元人民币，期限六个月。财政部与央行5月23日进行了今年第二期国库现金定存招标，期限六个月，中标利率为4.80%。
中国国务院常务会议周三表示，将坚持稳健的货币政策，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。
对于明日发行收益率水平，北京一银行交易员表示，“不可能动啊。动了的话，市场会失控。月底慢慢近了，央行不会火上浇油，平稳度过就不错了。”
中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在3.5207%。而自5月三个月央票发行重启后，其发行收益率一直持平于2.9089%。
中国银行间市场周三主要质押式回购 全线飙升，因大型银行进场借钱，加剧资金紧张局面，交易系统被迫延长，以满足部分未按时轧平头寸机构的需要。交易员称，若央行继续冷眼旁观，月末前流动性难有缓和。
两位业内人士周三向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，今日银行间本币系统延长交易时间30分钟。
面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。
而上周央行则罕见暂停央票和正回购两种公开市场操作收手观望，央票的缺席也录得自央行5月9日重启三个月央票以来的首次暂停发行。上周一至周三为中国端午节假期，主要金融市场均休市。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --
(周四) 待定 逆回购 (周二) --
(周四) 待定 央票 （周二） 20
（周四） 20 央票到期 180 正回购到期 140 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
* 外资汇入与出口商抛汇，台币走势强于亚币 * 月底前台币料偏强，但4月变数多 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北3月28日 - 台币兑美元周二小幅收升，续创逾30个月新高。汇银人士称，纵然国际美元 略见走升，但因外资汇入与出口商抛汇，使得台币走势强于多数亚洲货币。 他们指出，今日外资持续汇入，并在台股现货扩大买超，让盘中一度回落近80点的加权股价指数 硬是以平盘作收。外资的美元卖盘也令季底有作帐压力的出口商含泪抛汇，更强化了台币的升值走势。 〞他们(外资)就硬要进来，不知道还要持续多久。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，由于周四有摩台指结算，以外资做多台股心态浓厚来看，在高档结算不会有问题。 搭配出口商季底作帐，预料台币在月底前料维持偏强走势。 但一银行交易主管也提醒，进入4月份，台股一方面将面临出口型企业公布第一季季报，隐含的汇损问题 ，此外，4月中通常也是美国财政部公布汇率报告的日子，届时台湾股市、汇市会如何连动，值得观察。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。