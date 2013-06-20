重温稿-中国经济：货币政策有保有压，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级

路透北京6月19日 - 在经济逐步减速背景下，中国货币政策仍将坚持有保有压的原则。国务院周三召开常务会议称，在坚持稳健的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。

“保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，逐步有序不停顿地推进改革，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级，更好地服务实体经济发展。”会议公告称。

会议指出，引导信贷资金支持实体经济，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好，合理保持货币总量，按照有保有压、有扶有控的原则。

加大信贷支持的微观经济体包括：先进制造业、战略性新兴产业、劳动密集型产业和服务业、传统产业改造升级、整合过剩产能的企业、“三农”和小微企业、助推消费升级的服务等。

会议并指出，将扩大债券发行，逐步实现债券市场互通互融；将推进利率市场化改革；支持企业“走出去”，将拓展外汇储备委托贷款平台和商业银行转贷款渠道，推进个人对外直接投资试点工作。

同时，也要严密防范风险，将提高监管有效性，严守不发生系统性区域性金融风险的底线。