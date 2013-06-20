重温稿-中国经济：货币政策有保有压，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透北京6月19日 - 在经济逐步减速背景下，中国货币政策仍将坚持有保有压的原则。国务院周三召开常务会议称，在坚持稳健的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。
“保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，逐步有序不停顿地推进改革，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级，更好地服务实体经济发展。”会议公告称。
会议指出，引导信贷资金支持实体经济，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好，合理保持货币总量，按照有保有压、有扶有控的原则。
加大信贷支持的微观经济体包括：先进制造业、战略性新兴产业、劳动密集型产业和服务业、传统产业改造升级、整合过剩产能的企业、“三农”和小微企业、助推消费升级的服务等。
会议并指出，将扩大债券发行，逐步实现债券市场互通互融；将推进利率市场化改革；支持企业“走出去”，将拓展外汇储备委托贷款平台和商业银行转贷款渠道，推进个人对外直接投资试点工作。
同时，也要严密防范风险，将提高监管有效性，严守不发生系统性区域性金融风险的底线。
中国近期公布的经济数据疲弱，5月PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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