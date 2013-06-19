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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 20:17 BJT

路透专访：世行关注美联储行动，并做好应对准备

路透伦敦6月19日 - 世界银行行长金墉周三表示，世行关注美国缩减货币刺激措施对发展中国家的影响，且当借款成本上升时，世行将向发展中经济体提供其能担负得起的资本。

自美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克5月22日宣布可能缩减购债规模后 ，引发了金融市场一连串的动荡。

"我们持续关注这些非常规货币政策对发展中国家的影响，"金墉在接受路透采访时说道。

“如果美联储真的缩减...放慢(资产购买)量化宽松，借款成本将会上升，我们认为发展中国家的借款成本也会上升。这是切实担忧。”(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)

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