版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 20:00 BJT

投行观点：花旗集团将American Eagle Outfitters 目标价由23美元下调至21美元，评级由买进下调至中性

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐