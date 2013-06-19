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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 20:11 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水维持坚挺，OTC市场交投热络

路透新加坡6月19日 - 亚洲燃料油现货升水周三仍保持坚挺，买兴和国际石油巨擘以及主要贸易行在店头市场(OTC)的交易带来支撑。

交易商称，尽管OTC的成交量减少约37,000吨报103,000吨，但仍反应出看涨交易，这同市场基本面相脱节。

驻新加坡的一西方交易商说道：“在我们看来这些数字并没有太大意义，尤其是目前供给过剩，且象中国，巴基斯坦甚至是孟加拉国等地区买家的需求实际上并不是那么热络。”

“事实上这根本说明不了我们正步入牛市。”

指标180(cst)燃料油现货升水报每吨17.43美元，较上日涨约0.31美元。

OTC有近200万吨燃料油成交，主要集中在180-cst燃料油船货。

交易商称，7月西方抵达亚洲的套利船货预期将在400万吨左右。

Kuo Oil买入了23,000吨180-cst燃料油，卖家为壳牌，成交价格为每吨638美元，船期定在7月10-14日。

BP买入20,000吨180-cst燃料油，卖家为Lukoil，成交价格为每吨636美元，船期定在7月10-14日。

中石油自Gunvor买入20,000吨180-cst燃料油，成交价格为每吨637美元，船期定在7月14-18日。

嘉能可自Mitsui购入20,000吨180-cst燃料油，成交价格为每吨637美元，船期为7月14-18日。

BP购入20,000吨180-cst燃料油，卖家为壳牌，双方成交价格为每吨636美元，装船日期为7月14-18。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 张涛)

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