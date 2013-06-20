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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 22:09 BJT

表格：美国5月成屋销售增长4.2%，年率为518万户--NAR

路透6月20日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国5月成屋销售增长4.2%，年率为518万户，为2009年11月以来最高，预估为500万户。4月确认为497万户。 经季节调整后的5月成屋销售数据如下:

5月 　4月 4月初值 3月 2012年5月 销售量年率(百万户) 5.18 4.97 4.97 4.94 4.59

5月 　4月 4初值 2013年5月/2012年5月 变动率(%) 4.2 0.6 0.6 12.9

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