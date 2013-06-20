表格：美国5月成屋销售增长4.2%，年率为518万户--NAR

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透6月20日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国5月成屋销售增长4.2%，年率为518万户，为2009年11月以来最高，预估为500万户。4月确认为497万户。 经季节调整后的5月成屋销售数据如下:
5月 4月 4月初值 3月 2012年5月 销售量年率(百万户) 5.18 4.97 4.97 4.94 4.59
5月 4月 4初值 2013年5月/2012年5月 变动率(%) 4.2 0.6 0.6 12.9
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。