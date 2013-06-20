表格：美国5月领先指标上升0.1%，预估为上升0.2%

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透6月20日 - 美国经济谘商会周四公布，美国5月领先指标上升0.1%，预估为上升0.2%，4月修正后修为增长0.8%，前值为上升0.6%。 以下为详细数据：
指数 5月 4月 (前值) 3月 (前值) 领先指标 95.2 0.1 0.8 0.6 -0.3 -0.2 同步指标 105.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 落后指标 118.6 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。