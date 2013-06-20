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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 22:11 BJT

表格：美国5月领先指标上升0.1%，预估为上升0.2%

路透6月20日 - 美国经济谘商会周四公布，美国5月领先指标上升0.1%，预估为上升0.2%，4月修正后修为增长0.8%，前值为上升0.6%。 以下为详细数据：

指数 5月 4月 (前值) 3月 (前值) 领先指标 95.2 0.1 0.8 0.6 -0.3 -0.2 同步指标 105.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 落后指标 118.6 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

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