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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 06:48 BJT

****日韩经济指标预测--6月20日-6月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
     6月17日当周
     
 6月20日(四)
    
 暂无重要经济指标公布
    
 6月21日(五)
    
 暂无重要经济指标公布 
 
       
 6月24日当周
 
 6月24日(一)
    
 暂无重要经济指标公布 
        
 6月25日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2100     韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                    7月             --           78
        
 6月26日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2300     韩国经常帐收支(亿美元)                             5月             --       盈余48
 
 6月27日(四)                                                                                
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
    2300  韩国工业生产(较上年同期)                           5月             --        +1.7%
                    (较上月)                                                 --        +0.8%
             服务业产出(较上月)                              5月             --        +0.2%
    2313  日本制造业采购经理人指数(PMI)                      6月             --         51.5
    2330  日本所有家庭支出(较上年同期)                       5月             --        +1.5%
                        (较上月)                                             --        -4.6%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年             5月             --        -0.4%
          同期)                                                                  
          日本全国CPI(较上年同期)                                            --        -0.7%
          日本东京地区核心CPI(较上年同期)                    6月             --        +0.1%
          日本东京地区CPI(较上年同期)                                        --        -0.2%
    2330  日本求才求职比                                     5月             --         0.89
          日本失业率                                         5月             --         4.1%
    2350  日本工业生产(较上月)                           5月初值             --        +0.9%
          日本工业生产一个月预估                             5月             --         持平
          日本工业生产两个月预估                             5月             --        -1.4%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                           5月             --        -0.1%
     (完)

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