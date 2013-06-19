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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 07:16 BJT

****澳新经济指标预测--6月20日-6月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
      
    6月17日当周
 6月20日(四)
 暂无重要经济数据公布
  
 6月21日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
    6月24日当周   
 6月24日(一)
 暂无重要经济数据公布
 6月25日(二)
 暂无重要经济数据公布
 6月26日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                          5月            --          38
                出口(亿新西兰元）                                         --        39.5
                贸易收支(亿新西兰元)                                      --    顺差1.57
                贸易收支(亿新西兰元)             截至5月的一年            --     逆差6.9
 6月27日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰建筑许可                                  5月            --      +18.5%
 0100      新西兰NBNZ企业经济信心指数                      6月            --       41.8%
                    企业自身活动指数                                      --       34.3%
 (完)

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