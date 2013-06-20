美国与加拿大经济指标预测--6月20日-6月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 6月17日当周 6月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月15日当周 34.0 33.4 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.525 美国续请失业金人数(万人) 6月8日当周 296.0 297.3 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 52.5 52.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 500 497 1400 美国领先指标 5月 +0.2% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 负2.0 负5.2 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.08 6月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.4% -0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.9% +0.4% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.1% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.2% +1.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.3% 持平 1430 美国ECRI一周领先指标 6月14日当周 -- 131.3 6月24日当周 6月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 负0.53 1430 美国达拉斯联储制造业指数 6月 -- 负10.5 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月22日当周 -- +0.3% 1230 美国耐久财订单 5月 +1.8% +3.5% 扣除运输的耐久财订单 +0.1% +1.5% 扣除国防的耐久财订单 -- +2.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月22日当周 -- +2.9% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 -- +1.3% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期 4月 +10.7% +10.9% ) 经季节调整(较前月) +1.2% +1.1% 未经季节调整(较前月) +1.1% +1.4% 1400 美国消费者信心指数 6月 76.6 76.2 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 46.0 45.4 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 6月 -- 负2 1430 美国达拉斯联储服务业指数 6月 -- 正11.8 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 6月21日当周 -- -- 美国再融资指数 -- -- 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季终值 +2.4% +2.4% 最终销售 +1.8% +1.8% GDP隐性平减指数 +1.2% +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.0% +1.0% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 1230 美国企业获利 第一季修正值 -1.9% -1.9% -- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 97.4 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国个人所得 5月 +0.2% 持平 美国个人消费 +0.3% -0.2% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.3% 美国核心PCE物价指数 +0.1% 持平 美国实质个人支出 -- +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月22日当周 -- -- 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 美国续请失业金人数(万人) 6月15日当周 -- -- 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 95.9 1400 美国成屋待完成销售 5月 +0.5% +0.3% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 2 (完)