更新版-纽约汇市：美元大涨，此前美联储称经济成长和就业市场风险已减少

台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3294 1.3393 -0.74 +0.76 1.3194 美元/日圆 96.46 95.32 +1.20 +11.21 86.74 欧元/日圆 128.24 127.66 +0.45 +12.05 114.45 美元/瑞郎 0.9280 0.9200 +0.87 +1.37 0.9155 英镑/美元 1.5484 1.5642 -1.01 -4.72 1.6251 美元/加元 1.0272 1.0209 +0.62 +3.54 0.9921 澳元/美元 0.9292 0.9486 -2.05 -10.59 1.0393 欧元/瑞郎 1.2338 1.2322 +0.13 +2.18 1.2075 欧元/英镑 0.8583 0.8562 +0.25 +5.78 0.8114 新西兰元/美 0.7891 0.7985 -1.18 -4.73 0.8283 元 美元/挪威克 5.7700 5.7334 +0.64 +3.72 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.6744 7.6754 -0.01 +4.55 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4525 6.4392 +0.21 -0.71 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.5880 8.6250 -0.43 +0.12 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
* 外资汇入与出口商抛汇，台币走势强于亚币 * 月底前台币料偏强，但4月变数多 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北3月28日 - 台币兑美元周二小幅收升，续创逾30个月新高。汇银人士称，纵然国际美元 略见走升，但因外资汇入与出口商抛汇，使得台币走势强于多数亚洲货币。 他们指出，今日外资持续汇入，并在台股现货扩大买超，让盘中一度回落近80点的加权股价指数 硬是以平盘作收。外资的美元卖盘也令季底有作帐压力的出口商含泪抛汇，更强化了台币的升值走势。 〞他们(外资)就硬要进来，不知道还要持续多久。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，由于周四有摩台指结算，以外资做多台股心态浓厚来看，在高档结算不会有问题。 搭配出口商季底作帐，预料台币在月底前料维持偏强走势。 但一银行交易主管也提醒，进入4月份，台股一方面将面临出口型企业公布第一季季报，隐含的汇损问题 ，此外，4月中通常也是美国财政部公布汇率报告的日子，届时台湾股市、汇市会如何连动，值得观察。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。