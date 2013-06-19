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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 07:49 BJT

更新版-纽约汇市：美元大涨，此前美联储称经济成长和就业市场风险已减少

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3294    1.3393     -0.74     +0.76    1.3194
 美元/日圆                      96.46     95.32     +1.20    +11.21     86.74
 欧元/日圆                     128.24    127.66     +0.45    +12.05    114.45
 美元/瑞郎                     0.9280    0.9200     +0.87     +1.37    0.9155
 英镑/美元                     1.5484    1.5642     -1.01     -4.72    1.6251
 美元/加元                     1.0272    1.0209     +0.62     +3.54    0.9921
 澳元/美元                     0.9292    0.9486     -2.05    -10.59    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2338    1.2322     +0.13     +2.18    1.2075
 欧元/英镑                     0.8583    0.8562     +0.25     +5.78    0.8114
 新西兰元/美                   0.7891    0.7985     -1.18     -4.73    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.7700    5.7334     +0.64     +3.72    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.6744    7.6754     -0.01     +4.55    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4525    6.4392     +0.21     -0.71    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.5880    8.6250     -0.43     +0.12    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。

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