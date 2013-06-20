中国经济：经济短期可企稳，宏观政策不会轻易释放宽松信号--专家

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透上海6月20日 - 中国证券报周四报导，国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松近日表示,中国经济在目前的水平站稳是大概率事件，而在当前压缩产能阶段，中国宏观政策不会轻易释放宽松信号,中性偏紧的宏观政策基调很可能会持续到今年底甚至明年。
当前，全球对中国经济的认识产生很大的分歧。一些人看空中国经济，国际市场不仅担心中国经济回落，而且担心中国目前国内生产总值(GDP)增长率7-8%有可能还会下跌，甚至跌到6%左右。
“这是太过悲观的看法，这种可能性不大。”巴曙松指出，中国经济从2010年一季度开始逐季回落，到去年第三季度回落过程结束，短期内预计可以基本站稳。
他表示,中国正处在调整经济结构、产业升级的阶段，中国政府正在大力推动去库存、去产能、去杠杆。中国经济的杠杆率降到温和的低点后，经济会重新启动。
巴曙松认为，在当前压缩产能的阶段，中国宏观政策不会轻易释放宽松的信号，中性偏紧的宏观政策基调很可能会持续到今年底甚至明年。企业家一定要有心理准备，不能期望政府会再出台大规模的经济刺激计划。(完) (发稿 林琦； 审校 林高丽)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。