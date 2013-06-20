《中国报摘》--中国证券报6月20日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
* 头版头条:
--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议强调，在保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，逐步有序不停顿地推进改革，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，并鼓励民间资本参与金融机构重组改造。
* 其他:
--视点文章指，决策层不应为经济增速短期下行压力所动摇，要坚持稳中有进、稳中有为，要通过推进利率市场化提高资金配置效率，通过结构性减税优化促进产业升级，通过市场化改革激活民间投资等方式提升经济增长内生动力。
--全国中小企业股份转让系统有限责任公司监事长邓映翎透露，全国中小企业股份转让系统扩容方案已上报国务院，随时可能获批实施，交易细则也在紧锣密鼓地审定中，出台在即。
--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，中国经济在目前的水平站稳是大概率事件，再下一个台阶的可能性不大。在当前压缩产能的阶段，中国宏观政策不会轻易释放宽松的信号，中性偏紧的宏观政策基调很可能会持续到今年底甚至明年。
--天弘基金和支付宝联合公布，截至6月18日21时30分，天弘增利宝客户数达100万名，此时距离天弘增利宝上线支付宝仅六日。
--长江电力 公告，公司作为售电方，与购电方国家电网公司华中分部签订了《2013年度葛洲坝电站购售电合同》,2013年度年合同电量为154.00亿千瓦时。
--针对香港卫生署呼吁禁用维Ｃ银翘片，国家食品药品监督管理总局周三晚间通报初步调查情况称，已对深圳同安药业生产的与香港卫生署发布图片上相同批次维Ｃ银翘片进行了抽样检验，未检出非法添加成分。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 林高丽)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。