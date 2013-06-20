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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:01 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月20日

* 头版头条:

--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议强调，在保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，逐步有序不停顿地推进改革，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，并鼓励民间资本参与金融机构重组改造。

* 其他:

--视点文章指，决策层不应为经济增速短期下行压力所动摇，要坚持稳中有进、稳中有为，要通过推进利率市场化提高资金配置效率，通过结构性减税优化促进产业升级，通过市场化改革激活民间投资等方式提升经济增长内生动力。

--全国中小企业股份转让系统有限责任公司监事长邓映翎透露，全国中小企业股份转让系统扩容方案已上报国务院，随时可能获批实施，交易细则也在紧锣密鼓地审定中，出台在即。

--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，中国经济在目前的水平站稳是大概率事件，再下一个台阶的可能性不大。在当前压缩产能的阶段，中国宏观政策不会轻易释放宽松的信号，中性偏紧的宏观政策基调很可能会持续到今年底甚至明年。

--天弘基金和支付宝联合公布，截至6月18日21时30分，天弘增利宝客户数达100万名，此时距离天弘增利宝上线支付宝仅六日。

--长江电力 公告，公司作为售电方，与购电方国家电网公司华中分部签订了《2013年度葛洲坝电站购售电合同》,2013年度年合同电量为154.00亿千瓦时。

--针对香港卫生署呼吁禁用维Ｃ银翘片，国家食品药品监督管理总局周三晚间通报初步调查情况称，已对深圳同安药业生产的与香港卫生署发布图片上相同批次维Ｃ银翘片进行了抽样检验，未检出非法添加成分。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 林高丽)
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