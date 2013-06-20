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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 08:31 BJT

****欧洲经济指标预测--6月20日-6月27日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:     
    
    * 6月17日当周       

 6月20日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                               5月       -0.1%        -0.2%
          德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                     +0.3%        +0.1%
 0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                          5月          --    顺差17.28
 0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                       6月初值        47.0         46.4
          法国Markit服务业PMI                                                      44.8         44.3
          法国Markit综合PMI                                                          --         44.6
 0728     德国Markit制造业PMI                                       6月初值        49.8         49.4
          德国Markit服务业PMI                                                      50.0         49.7
          德国Markit综合PMI                                                          --         49.9
 0730     瑞士三个月LIBOR利率目标                                    第二季       0.13%        0.25%
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                     6月初值        48.6         48.3
          欧元区Markit服务业PMI                                                    47.5         47.2
          欧元区Markit综合PMI                                                      48.1         47.7
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                            4月          --       +1.60%
          意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                                   --      -10.00%
 0800     意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                            4月          --       -0.90%
          意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                                   --       -7.60%
 0830     英国零售销售(较前月)                                          5月       +0.8%        -1.3%
          英国零售销售(较上年同期)                                                +0.2%        +0.5%
 1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                               6月        负15         负20
 1400     欧元区消费者信心指数                                          6月     负21.50      负21.90
        
 6月21日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0800     欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                                4月          --      盈余259
          欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                                           --      盈余248
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                                          4月          --     净流出61
 0800     意大利薪资指数(较前月)                                        5月          --       +0.30%
          意大利薪资指数(较上年同期)                                                 --        +1.4%
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                              5月       137.5         80.4
          英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                        --    盈余107.6
  
       * 6月24日当周  
       
 6月24日-7月5日
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                                6月          --         +0.4%
                                                                                         
                              (较上年同期)                                           --         +1.1%
        
 6月24日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0800     意大利消费者信心指数                                          6月          --          85.9
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                                       6月          --         105.7
          德国Ifo企业现况指数                                                        --         110.0
          德国Ifo企业预期指数                                                        --         101.6
 0900     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)                              5月          --      顺差14.6
            
 6月25-28日
 GMT时间  经济指标/活动                                       公布时段           预估值          前值
 0600     德国进口物价(较前月)                                          5月          --         -1.4%
                    (较上年同期)                                                     --         -3.2%
 0600     德国实质零售销售(较前月)                                      5月          --         -0.4%
                       (较上年同期)                                                  --         +1.8%
 
 6月25日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0645     法国企业景气指数                                              6月          --            92
 0800     意大利零售销售(经季节调整/较前月)                             4月          --         -0.3%
          意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期)                                    --         -3.0%
 
    
 6月26日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                                         5月          --          1.46
 0600     德国GfK消费者信心指数                                         7月          --           6.5
 0645     法国国内生产总值(GDP)                                第一季修正值          --         -0.2%
 1000     英国CBI零售销售差值                                           6月          --          负11
       
 6月27日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0645     法国消费者信心指数                                            6月          --            79
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                              6月          --       增加2.1
                                                                                         
          德国未经季节调整失业人数(万人)                                             --           290
          德国经季节调整失业率                                                       --          6.9%
          德国经季节调整失业人数(万人)                                               --         296.3
 0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                                    5月          --         +3.2%
                                                                                         
          欧元区民间贷款                                                             --         -0.9%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                                             --         +3.0%
 0830     英国经常帐(亿英镑)                                         第一季          --     赤字140.4
 0830     英国国内生产总值(GDP)(较前季)                          第一季终值       +1.0%         +0.3%
                            (较上年同期)                                          -0.1%         +0.6%
 0900     欧元区企业景气指数                                            6月          --        负0.76
               经济景气指数                                                          --          89.4
               工业景气指数                                                          --        负13.0
               服务业景气指数                                                        --         负9.3
               消费者信心指数                                                        --        负21.9
               消费者通胀预期指数                                                    --          15.4
               生产者物价预期指数                                                    --         负4.0
 2301     英国GfK消费者信心指数                                         6月          --          负22
 (完)
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