欧洲经济指标预测--6月20日-6月27日****

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月17日当周 6月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.1% -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.3% +0.1% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差17.28 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 47.0 46.4 法国Markit服务业PMI 44.8 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.6 0728 德国Markit制造业PMI 6月初值 49.8 49.4 德国Markit服务业PMI 50.0 49.7 德国Markit综合PMI -- 49.9 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标 第二季 0.13% 0.25% 0758 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 48.6 48.3 欧元区Markit服务业PMI 47.5 47.2 欧元区Markit综合PMI 48.1 47.7 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 4月 -- +1.60% 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -10.00% 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 4月 -- -0.90% 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.60% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 +0.8% -1.3% 英国零售销售(较上年同期) +0.2% +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 负15 负20 1400 欧元区消费者信心指数 6月 负21.50 负21.90 6月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余259 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余248 0800 欧元区净投资(亿欧元) 4月 -- 净流出61 0800 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- +0.30% 意大利薪资指数(较上年同期) -- +1.4% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 137.5 80.4 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余107.6 * 6月24日当周 6月24日-7月5日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.1% 6月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利消费者信心指数 6月 -- 85.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 -- 105.7 德国Ifo企业现况指数 -- 110.0 德国Ifo企业预期指数 -- 101.6 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 5月 -- 顺差14.6 6月25-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -- -1.4% (较上年同期) -- -3.2% 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- -0.4% (较上年同期) -- +1.8% 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 6月 -- 92 0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 4月 -- -0.3% 意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -3.0% 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 5月 -- 1.46 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 -- 6.5 0645 法国国内生产总值(GDP) 第一季修正值 -- -0.2% 1000 英国CBI零售销售差值 6月 -- 负11 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者信心指数 6月 -- 79 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 -- 增加2.1 德国未经季节调整失业人数(万人) -- 290 德国经季节调整失业率 -- 6.9% 德国经季节调整失业人数(万人) -- 296.3 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 -- +3.2% 欧元区民间贷款 -- -0.9% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.0% 0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 -- 赤字140.4 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +1.0% +0.3% (较上年同期) -0.1% +0.6% 0900 欧元区企业景气指数 6月 -- 负0.76 经济景气指数 -- 89.4 工业景气指数 -- 负13.0 服务业景气指数 -- 负9.3 消费者信心指数 -- 负21.9 消费者通胀预期指数 -- 15.4 生产者物价预期指数 -- 负4.0 2301 英国GfK消费者信心指数 6月 -- 负22 (完)
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
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