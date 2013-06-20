更新版 1-中国数据：汇丰制造业PMI初值创九个月低位，经济前景蒙阴

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
(新增更多细节、分析师评论和市场反应)
* 制造业PMI初值创九个月低点，新订单指数创10个月低位
* 内外需持续低迷，二季度经济前景难乐观
* 沪综指扩大跌幅，澳元/美元触及33个月新低
路透北京6月20日 - 内外需低迷令中国制造业难以走出困境，新出炉的汇丰制造业PMI初值在萎缩区间创出九个月最低位。制造行业表现持续黯淡，且中国政府强调通过改革稳定经济，令市场预期二季度经济增速恐有所放缓。
汇丰/Markit周四联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至48.3，上月终值为49.2；其中新订单指数创下10个月最低水平，从上月的49.5降至47.1。（图表 link.reuters.com/ham98t ）
“生产和需求继续降温，使得汇丰中国制造业PMI初值6月降至48.3的九个月低点。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“外需恶化，国内需求放缓以及去库存压力加大，都令制造业承压。”
Markit提供的新闻稿显示，产出价格指数八个月来首度萎缩，就业分项指数和新出口订单指数均连续第三个月处在50下方，且较5月进一步下行，凸显内外需不振导致制造业无力复苏，整体经济疲软。
汇丰数据出炉后10分钟，中国股市沪综指 跌幅由0.8%扩大至1.1%，对中国经济敏感的澳元/美元 亦触及0.9240美元的33个月新低。
“中国政府倾向于通过改革而非刺激政策来保持经济增速。长期而言改革有利于增长前景，短期的影响则比较有限。因此我们预计二季度经济增速会略微放慢。”屈宏斌表示。
基于对中国政府偏重改革的考虑，汇丰下调今明两年的中国GDP增速预估，今年从8.2%下调至7.4%，明年则从8.4%下调至7.4%，包括中金、美银美林、巴克莱等在内的多家投行已下调对今年中国经济的增长预估，国际货币基金组织(IMF)、经济合作暨发展组织(OECD)等国际机构亦调降中国今年成长率预估。
中国一季度经济增速降至7.7%，此后经济运行数据依然底部徘徊。5月物价数据意外低于预期，市场从担心通胀转为担心通缩，工业生产仍受产能过剩的困扰，投资和消费亦无亮点。当月外贸则在严格监管下挤出套利水分，进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至0.4%。
从新一届领导层的种种表态来看，政府对经济增速放缓的容忍度增强，更注重经济结构的调整和制度改革。周三国务院常务会议就决定，在保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，逐步有序不停顿地推进改革，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级，更好地服务实体经济发展。
是次PMI预览数据样本采集自6月12-18日之间，终值则定于7月1日发布，当日还将公布更着重于大型企业的中国官方6月制造业PMI。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。