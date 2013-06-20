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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 08:21 BJT

韩国汇市：韩元和韩债期货大跌，此前美联储称今年稍晚将缩减买债计划

路透首尔6月20日 - 韩国韩元和韩债期货周四大跌，此前美联储表示其将在今年稍晚开始缩减其买债计划。

0005GMT时，韩元兑美元报1,142.8，较周三收盘价1,130.8下跌1.1%，为4月9日以来最低。

三年期9月公债期货 跌0.45点至105.45。(完)

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