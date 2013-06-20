日本外交：首相安倍晋三称，已经完全准备好与中国重启谈判

* 安倍称与中国对话的大门敞开

* 对1.4万亿美元刺激计划的关切做出回应

路透伦敦6月19日 - 日本首相安倍晋三周三寻求修复与中国间争议岛屿所引起的嫌隙，同时称日本需要证明其刺激举措不会落入债务危机的结局。

安倍在一场伦敦举办的活动上提出与北京重启谈判的说法。“重要的是持续与中国对话，尽管偶尔会出现一些事件，”安倍说道。

“在武力支援下，似乎有一些由中国引发的挑衅...但是对话大门仍未关闭，而我已经准备好与中国国家主席习近平恢复对话。”

在他的演说中，安倍论及外界忧心1.4万亿美元“安倍经济学”刺激计划对于该国债务水准的影响；日本债务水准在全球名列前矛。

“强化我国信誉是至为重要的事。我们必须向世人显示，日本将会保有严谨的财政纪律，尽管我们将经济设定在能够持续成长的轨道上发展。”

他同时重申，若他所领导的政党能够在下月的选举中获得更大的权力，则将再三年时间内施行意在提振经济成长的“密集”改革。