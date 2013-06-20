《综述》IMF赞扬西班牙和爱尔兰的改革努力，但警告风险依然存在

**银行业**

在2014年进行银行业压力测试之前，西班牙及爱尔兰都同意今年对本国问题银行的贷款情况进行一次详细金检。

IMF的爱尔兰工作小组负责人Craig Beaumont指出，第一次金检预料不会导致需要注资。但西班牙经济部长德金多斯本周表示，西班牙的银行可能需要额外20亿欧元资本，而西班牙政府不需欧盟提供新金援就能负担这笔钱。

西班牙政府亦坚称已经渡过经济危机的最黑暗时期，但西班牙举债成本及银行业坏帐率上升情况，令人怀疑政府的说法。

IMF的西班牙工作小组负责人James Daniel表示，西班牙银行业应强化资本质量，迅速出售不良资产，因不良贷款恐将升高，拖累银行。

他亦建议对银行实施例行性的严格压力测试。

**挑战**

西班牙及爱尔兰亦各自面临不同的挑战：西班牙是创造就业问题，爱尔兰则是恢复完整的进入市场管道。

IMF坚持认为西班牙应该修正去年推出的重大就业市场改革，但西班牙首相拉霍伊已表示抗拒。拉霍伊希望欧洲央行采取更多措施，协助降低西班牙民间部门面临的高融资成本。

IMF周三支持拉霍伊的呼吁，并表示应该继续保留欧洲央行为西班牙动用买债计划的可能选项。

爱尔兰3月发行10年期债券，筹资50亿欧元，朝退出紧急纾困方案更进一步。

爱尔兰政府目前也在考虑，当退出纾困方案时，是否要完全自力融资，或是接受一笔预防性的授信额度，后者可以使退出纾困方案过程平顺，但将遭遇政治面阻力。IMF官员Beaumont表示，今年秋季将对此事作出决定。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)