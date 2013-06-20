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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--6月20日

============================今天重要政经日程=======================

6/20（四）

国新办就《国家公路网规划（2013年-2030年）》举行新闻发布会。

中国社科院2013年《生态城市绿皮书》发布会。

博鳌亚洲论坛亚洲自由贸易协定论坛2013山东即墨市举行。

第11届华人企业领袖（上海）峰会”在沪举行，至21日。

============================近日重要政经日程=======================

6/22(六)

第七届中国经济增长与周期国际高峰论坛举行，至23日。

全国企业文化年会在北京举行，至23日。

6/26(三)

21世纪资产管理年会暨第六届中国资产管理在上海召开。

7/31(三)

* 中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。

11/14(四)

*“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李航)
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