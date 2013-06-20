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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 09:02 BJT

日本股市：日经指数早盘跌幅扩大至2.01%

路透东京6月20日 - 日本股市日经指数 周四早盘挫跌2.01%，至12,979.37点。

东证股价指数 跌1.50%至1,089.97点。(完)
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