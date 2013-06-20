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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月20日

路透香港6月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7584港元      )
 
 美股道琼工业指数      周三收低206.04点或1.35%,报15,112.19点。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝
 南克称，如果经济足够强劲，联储可能从今年稍晚开始缩减刺激计划规模。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       172.710   -1.24      30807            13.400      -1.47
 中国铝业                       8.100   -4.03      60313             2.514      -1.42
 中国移动                      48.840   -2.90     334685            75.784      -0.48
 中国人寿                      35.980   -2.63      62698            18.610      -1.64
 中石油                       106.500   -3.79      56158             8.263      -1.75
 中石化                        91.810   -3.33      30450             7.123      27.42
 汇丰控股                      53.290   -2.27     345181            82.689      -1.27
 中电信                        47.130   -3.72      30467             3.657      -1.44
 中国联通                      13.190   -3.23     298218            10.233      -1.22
 兖州煤业                       8.020   -5.31     166878             6.222      -3.38
 华能国际                      36.450   -1.59      30616             7.070      -2.35
 南方航空                      20.850   -2.98      12888             3.235       1.51
 东方航空                      15.380   -2.78      11604             1.193     -50.49
 中芯国际                       3.910   -1.76      86397             0.607      -3.70(完)
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