《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月20日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透香港6月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7584港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低206.04点或1.35%,报15,112.19点。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝 南克称，如果经济足够强劲，联储可能从今年稍晚开始缩减刺激计划规模。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 172.710 -1.24 30807 13.400 -1.47 中国铝业 8.100 -4.03 60313 2.514 -1.42 中国移动 48.840 -2.90 334685 75.784 -0.48 中国人寿 35.980 -2.63 62698 18.610 -1.64 中石油 106.500 -3.79 56158 8.263 -1.75 中石化 91.810 -3.33 30450 7.123 27.42 汇丰控股 53.290 -2.27 345181 82.689 -1.27 中电信 47.130 -3.72 30467 3.657 -1.44 中国联通 13.190 -3.23 298218 10.233 -1.22 兖州煤业 8.020 -5.31 166878 6.222 -3.38 华能国际 36.450 -1.59 30616 7.070 -2.35 南方航空 20.850 -2.98 12888 3.235 1.51 东方航空 15.380 -2.78 11604 1.193 -50.49 中芯国际 3.910 -1.76 86397 0.607 -3.70(完)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。