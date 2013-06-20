金砖国家：6月19日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透6月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月19日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.71%，报946.77点。
中国股市：沪综指收跌至逾半年新低，受IPO将重启及地产调控等利空拖累。
香港股市：收低1.1%，为四个交易日来首次下跌。
中国汇市：人民币略收涨，资金面紧张促购汇推迟。
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印度股市：收盘微涨，盘中交投震荡，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议的结果。Idea Cellular等电信股受新的漫游规定提振上涨。指标BSE指数 收升0.12%至19,245.70点。NSE指数 涨0.15%至5,822.25点，收于重要心理关口5,800点上方。
印度汇市：卢比收高，但仍距离上周所及纪录低位不远，因股市资金外流，加剧了对经常帐赤字融资的担忧，而且美联储稍晚将对经济刺激计划的前景做出决定。卢比兑美元 收报58.71/72，终止连续两个交易日的跌势，卢比周二收报58.77/78。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,291.720点。MSCI明晟俄罗斯指数 收低1.85%至701.08点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌，报32.4780卢布，卢布兑欧元 下跌，至43.1120卢布。
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巴西股市：Bovespa指数大跌，之前美联储公布结束购债的计划。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低3.18%至47,893.06点。
拉美汇市：巴西雷亚尔大跌2%，因美联储暗示结束刺激计划。
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南非股市：收盘微跌，市场紧张等待美联储的政策声明，投资者希望联储的声明能对购债计划的未来做出说明。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.57%至36,391.61点。综合指数 收跌0.53%，至40,784.31点。
南非汇市：南非通胀下滑刺激公债和兰特上升。 (完) (编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。