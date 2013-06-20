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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 09:09 BJT

金砖国家：6月19日股汇市收盘纵览

路透6月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月19日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.71%，报946.77点。

中国股市：沪综指收跌至逾半年新低，受IPO将重启及地产调控等利空拖累。

香港股市：收低1.1%，为四个交易日来首次下跌。

中国汇市：人民币略收涨，资金面紧张促购汇推迟。

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印度股市：收盘微涨，盘中交投震荡，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议的结果。Idea Cellular等电信股受新的漫游规定提振上涨。指标BSE指数 收升0.12%至19,245.70点。NSE指数 涨0.15%至5,822.25点，收于重要心理关口5,800点上方。

印度汇市：卢比收高，但仍距离上周所及纪录低位不远，因股市资金外流，加剧了对经常帐赤字融资的担忧，而且美联储稍晚将对经济刺激计划的前景做出决定。卢比兑美元 收报58.71/72，终止连续两个交易日的跌势，卢比周二收报58.77/78。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,291.720点。MSCI明晟俄罗斯指数 收低1.85%至701.08点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌，报32.4780卢布，卢布兑欧元 下跌，至43.1120卢布。

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巴西股市：Bovespa指数大跌，之前美联储公布结束购债的计划。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低3.18%至47,893.06点。

拉美汇市：巴西雷亚尔大跌2%，因美联储暗示结束刺激计划。

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南非股市：收盘微跌，市场紧张等待美联储的政策声明，投资者希望联储的声明能对购债计划的未来做出说明。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.57%至36,391.61点。综合指数 收跌0.53%，至40,784.31点。

南非汇市：南非通胀下滑刺激公债和兰特上升。 (完) (编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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