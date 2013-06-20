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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:37 BJT

《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月20日

*工商时报：

--金融业翘首企盼的两岸银行业开大门，法规松绑已准备好了。据悉，行政院日前已核定〞两岸金融业务往来及投资许可管理办法〞，待两岸在明日正式签署服务贸易协议后，经立院备查，两岸银行业的进一步往来，即可鸣枪起跑。

--远东银行 昨日股东会通过100亿元私募现增案，以用来引进策略投资人，被市场解读是提供陆银参股空间。远东集团董事长徐旭东指出，远银一直在考虑陆银参股的事，且目前〞求亲者众〞，但远银会以策略合作对象为主，〞因为我没缺那个钱〞。

*经济日报：

-- 晶圆代工厂联电 昨日宣布，拟以3亿美元(约90亿台币)在亚洲投资晶圆厂，藉由增加新市场与新客户，扩大成长动能。这是联电董事长洪嘉聪上任以来，金额最大的一笔收购计画，以寻求同业共组〞抗台积电联盟〞。

--金管会即日起受理保险业者申请投标台北市信义计画区A25土地BOT案，据悉，金管会与财政部已函覆台北市政府及寿险公会，保险业可依保险法及专案运用投资方式，提出申请后参与投标，并透过契约委托他人经营。

--中钢 董事会昨日通过以6,246万美元(约18.65亿台币)，投资马来西亚锰铁合金厂；今年中钢资本支出与海外转投资，合计将高达500亿台币以上，不景气中紮基本功，累积反弹能量。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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