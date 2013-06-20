《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月20日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
*工商时报：
--金融业翘首企盼的两岸银行业开大门，法规松绑已准备好了。据悉，行政院日前已核定〞两岸金融业务往来及投资许可管理办法〞，待两岸在明日正式签署服务贸易协议后，经立院备查，两岸银行业的进一步往来，即可鸣枪起跑。
--远东银行 昨日股东会通过100亿元私募现增案，以用来引进策略投资人，被市场解读是提供陆银参股空间。远东集团董事长徐旭东指出，远银一直在考虑陆银参股的事，且目前〞求亲者众〞，但远银会以策略合作对象为主，〞因为我没缺那个钱〞。
*经济日报：
-- 晶圆代工厂联电 昨日宣布，拟以3亿美元(约90亿台币)在亚洲投资晶圆厂，藉由增加新市场与新客户，扩大成长动能。这是联电董事长洪嘉聪上任以来，金额最大的一笔收购计画，以寻求同业共组〞抗台积电联盟〞。
--金管会即日起受理保险业者申请投标台北市信义计画区A25土地BOT案，据悉，金管会与财政部已函覆台北市政府及寿险公会，保险业可依保险法及专案运用投资方式，提出申请后参与投标，并透过契约委托他人经营。
--中钢 董事会昨日通过以6,246万美元(约18.65亿台币)，投资马来西亚锰铁合金厂；今年中钢资本支出与海外转投资，合计将高达500亿台币以上，不景气中紮基本功，累积反弹能量。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。