《中国债券市场每日交易备忘》--6月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国人民银行20亿元人民币三个月期央票上午招标，预测中标收益率将持平于2.9089% 财政部400亿元六个月期国库现金定期存款上午9:00-9:30招标 美都控股 3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 东南网架 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 泸州老窖集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，工商银行主承 北新建材集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中信银行主承 江苏南通中小企业1.6亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA)，南京银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 光大证券 15亿元三个月期短融071310005，票面利率5.10% 杭州萧山区国资经营总公司10亿元一年期短融041361033，票面利率4.90% 内蒙古岱海发电4亿元一年期短融041364025，票面利率4.90% 工行 1.7亿元1,033天浮息优先AA档资产支持证券061303006(一年定存基准)，基本利差2.30% 工行 30.4亿元849天浮息优先AAA档ABS 061303005(一年定存基准)，基本利差1.10% 泉州市国资投资经营公司8亿元五年期中票1382310，票面利率5.90% 上海广播电影电视发展公司10亿元五年期中票1382309，票面利率5.10% 珠海华发集团8亿元六年期固息债1380215，票面利率5.50% ============================================================================ 三、缴款： 贵阳铁路建设投资10亿元七年期固息债1380224，票面利率6.20% 陕西高速公路建设公司20亿元七年期固息债1380225，票面利率5.99% 湖北三宁化工5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380223，票面利率5.34% 中航工业集团20亿元九个月期超短融 银河证券 35亿元三个月期短融 龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融 北京银建投资3.5亿元一年期短融 人福医药 8亿元一年期短融 天津港 5亿元五年期中票 天津港 5亿元五年期中票 温州工业投资集团7.5亿元三年期中票 中国铁建 100亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 长江三峡集团40亿元一年期短融041251016到期兑付，票面利率3.25% 华能集团30亿元一年期短融041251017到期兑付，票面利率3.40% 鞍钢股份 30亿元一年期短融041254026到期兑付，票面利率3.40% 新海宜 0.5亿元一年期短融041254027到期兑付，票面利率6.50% 中粮屯河 5亿元一年期短融041254028到期兑付，票面利率3.94% 中国轻工集团4亿元一年期短融041254029到期兑付，票面利率3.69% 大众交通 15亿元一年期短融041255013到期兑付，票面利率3.94% 重庆新华书店集团3亿元一年期短融041260030到期兑付，票面利率4.39% 重庆对外经贸集团5亿元一年期短融041261023到期兑付，票面利率4.39% 北京京煤集团5亿元一年期短融041263003到期兑付，票面利率3.66% 北京粮食集团5亿元一年期短融041269015到期兑付，票面利率3.94% 杭州城建发展公司10亿元10年期固息债058008付息，票面利率5.02% 厦门路桥建设集团8亿元15年期固息债068031付息，票面利率4.25% 上海电力 10亿元五年期中票1182182付息，票面利率5.79% 杉杉集团8亿元五年期中票1182183付息，票面利率6.24% 普洱国资8亿元七年期固息债1280185付息，票面利率7.38% 山东金正大生态工程5亿元三年期中票1282203付息，票面利率5.08% 福州水务投资发展3亿元五年期中票1282204付息，票面利率6.35% 中船工业集团60亿元10年期中票1282205付息，票面利率5.03% 长沙中小企业3.2亿元三年期集合票据1283016付息，票面利率5.50% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --在经济逐步减速背景下，中国货币政策仍将坚持有保有压的原则。国务院周三召开常务会议称，在坚持稳健 的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。 --中国证券报周四报导，国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松近日表示,中国经济在目前的水平站稳是 大概率事件，而在当前压缩产能阶段，中国宏观政策不会轻易释放宽松信号,中性偏紧的宏观政策基调很可能会持 续到今年底甚至明年。 今日公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞/丁淑琴)