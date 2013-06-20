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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 09:44 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国人民银行20亿元人民币三个月期央票上午招标，预测中标收益率将持平于2.9089%
  财政部400亿元六个月期国库现金定期存款上午9:00-9:30招标
  美都控股 3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承
  东南网架 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承
  泸州老窖集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，工商银行主承
  北新建材集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中信银行主承
  江苏南通中小企业1.6亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA)，南京银行主承
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  二、新债上市：

  光大证券 15亿元三个月期短融071310005，票面利率5.10%
  杭州萧山区国资经营总公司10亿元一年期短融041361033，票面利率4.90%
  内蒙古岱海发电4亿元一年期短融041364025，票面利率4.90%  
  工行 1.7亿元1,033天浮息优先AA档资产支持证券061303006(一年定存基准)，基本利差2.30%
  工行 30.4亿元849天浮息优先AAA档ABS 061303005(一年定存基准)，基本利差1.10%
  泉州市国资投资经营公司8亿元五年期中票1382310，票面利率5.90%
  上海广播电影电视发展公司10亿元五年期中票1382309，票面利率5.10%
  珠海华发集团8亿元六年期固息债1380215，票面利率5.50%
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  三、缴款：

  贵阳铁路建设投资10亿元七年期固息债1380224，票面利率6.20%
  陕西高速公路建设公司20亿元七年期固息债1380225，票面利率5.99%
  湖北三宁化工5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380223，票面利率5.34%
  中航工业集团20亿元九个月期超短融
  银河证券 35亿元三个月期短融
  龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融
  北京银建投资3.5亿元一年期短融
  人福医药 8亿元一年期短融
  天津港 5亿元五年期中票
  天津港 5亿元五年期中票
  温州工业投资集团7.5亿元三年期中票
  中国铁建  100亿元七年期中票
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  四、还本付息：   

  长江三峡集团40亿元一年期短融041251016到期兑付，票面利率3.25%
  华能集团30亿元一年期短融041251017到期兑付，票面利率3.40%
  鞍钢股份  30亿元一年期短融041254026到期兑付，票面利率3.40%
  新海宜 0.5亿元一年期短融041254027到期兑付，票面利率6.50%
  中粮屯河 5亿元一年期短融041254028到期兑付，票面利率3.94%
  中国轻工集团4亿元一年期短融041254029到期兑付，票面利率3.69%
  大众交通 15亿元一年期短融041255013到期兑付，票面利率3.94%
  重庆新华书店集团3亿元一年期短融041260030到期兑付，票面利率4.39%
  重庆对外经贸集团5亿元一年期短融041261023到期兑付，票面利率4.39%
  北京京煤集团5亿元一年期短融041263003到期兑付，票面利率3.66%
  北京粮食集团5亿元一年期短融041269015到期兑付，票面利率3.94%
  杭州城建发展公司10亿元10年期固息债058008付息，票面利率5.02%
  厦门路桥建设集团8亿元15年期固息债068031付息，票面利率4.25%
  上海电力 10亿元五年期中票1182182付息，票面利率5.79%
  杉杉集团8亿元五年期中票1182183付息，票面利率6.24%
  普洱国资8亿元七年期固息债1280185付息，票面利率7.38%
  山东金正大生态工程5亿元三年期中票1282203付息，票面利率5.08%
  福州水务投资发展3亿元五年期中票1282204付息，票面利率6.35%
  中船工业集团60亿元10年期中票1282205付息，票面利率5.03%
  长沙中小企业3.2亿元三年期集合票据1283016付息，票面利率5.50%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
  --在经济逐步减速背景下，中国货币政策仍将坚持有保有压的原则。国务院周三召开常务会议称，在坚持稳健
的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。 
  --中国证券报周四报导，国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松近日表示,中国经济在目前的水平站稳是
大概率事件，而在当前压缩产能阶段，中国宏观政策不会轻易释放宽松信号,中性偏紧的宏观政策基调很可能会持
续到今年底甚至明年。 
             
  今日公布6月汇丰制造业PMI初值                            (5月为49.6)
  6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润                 (1-4月为11.4%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇；审校 边竞/丁淑琴)
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