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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:45 BJT

《香港报摘》--信报6月20日

* 要闻版头条:

--大行加入抢钱，内地拆息利率再飙。 * 其他: 　　--港股失守21,000点，恒指及盈富基金 沽空再急升，分别创一年及历史新高，有指是基金看淡内地经济，资金回流债券及美国市场。与此同时，滙控证券亦下调中资股评级，市场淡风吹起，料港股仍未见底。

--继惠誉警告内银信贷风险上升后，穆迪也表示，中资银行对地方政府融资平台的敞口是主要风险点，反映个体信用状况疲弱，2012年底银行对此类公司的贷款总额占中国银行体系贷款总额的14%。

--内地经济放缓拖累香港经济表现，滙丰因此分别下调香港今明两年的经济增长预测至2.5%及3.4%。

--昨天展开投资者推介会的准新股擎天科技 ，突然被南华集团 「狙击」，指控产品侵权并索偿逾2.1亿港元；对于有关指控，擎天科技表示没有回应。

--港交所 行政总裁李小加称，计划在港推出以现金结算的全新商品期货合约，以解决香港较难进行实物交收的问题。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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