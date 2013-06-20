《香港报摘》--信报6月20日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
* 要闻版头条:
--大行加入抢钱，内地拆息利率再飙。 * 其他: --港股失守21,000点，恒指及盈富基金 沽空再急升，分别创一年及历史新高，有指是基金看淡内地经济，资金回流债券及美国市场。与此同时，滙控证券亦下调中资股评级，市场淡风吹起，料港股仍未见底。
--继惠誉警告内银信贷风险上升后，穆迪也表示，中资银行对地方政府融资平台的敞口是主要风险点，反映个体信用状况疲弱，2012年底银行对此类公司的贷款总额占中国银行体系贷款总额的14%。
--内地经济放缓拖累香港经济表现，滙丰因此分别下调香港今明两年的经济增长预测至2.5%及3.4%。
--昨天展开投资者推介会的准新股擎天科技 ，突然被南华集团 「狙击」，指控产品侵权并索偿逾2.1亿港元；对于有关指控，擎天科技表示没有回应。
--港交所 行政总裁李小加称，计划在港推出以现金结算的全新商品期货合约，以解决香港较难进行实物交收的问题。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。